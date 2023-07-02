İzmir'deki Plaj Hentbol turnuvası tamamlandı!

İzmir'deki 17 Yaş Altı Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonaları tamamlandı.



İnciraltı Spor Tesisleri'nde düzenlenen, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 15 ülkenin yer aldığı organizasyon, final müsabakalarıyla tamamlandı.



Türkiye Kız Milli Takımı'nın 12. sırada bitirdiği şampiyonada Erkek Milli Takımı ise 14. oldu.



Hollanda'nın birinciliğe ulaştığı kızlarda, Macaristan ikinciliği, İsveç de üçüncülüğü elde etti.



Erkeklerde ise ilk 3 sıra Macaristan, İspanya ve İsveç'ten oluştu.





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