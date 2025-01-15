İzmir'de voleybolun yaygınlaştırılması için çalışmalar

İzmir'de Papara Göztepe Voleybol Şubesi ve spor ürünleri satan bir firmanın sponsorluğunda, voleybol sporunun yaygınlaştırılması ve gençlerin spora teşvik edilmesi amacıyla okullara top dağıtılacak.İl Milli Eğitim Müdürlüğünde, okullara hediye voleybol topu dağıtımının tanıtımı amacıyla toplantı düzenlendi.Programda Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Papara Göztepe Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Ataman Güneyligil, takım kaptanı Ceren Kestirengöz Kapucu ile pasör Nursevil Gökbudak, öğrencilerle bir araya geldi.İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, kurum olarak Göztepe Spor Kulübü ile spor anlamında kıymetli bir projeye imza attıklarını söyledi.İzmir'in genç, dinamik ve sporu çok seven bir insan topluluğundan oluştuğunu kaydeden Yahşi, "Spor ve akademik başarı eşgüdümlüdür. Çocuklarımızın çok güzel maçlarda bir araya gelmesi ve orada paylaşmayı, heyecanı yaşamaları anlamında Göztepe Spor Kulübünün yapmış olduğu çalışmalar çok önemlidir. Spora her zaman destek veriyoruz. Bu projede de Göztepe Spor Kulübü ile birlikte dezavantajlı bölgelere top dağıtımı yapıyoruz." diye konuştu.Program kapsamında Papara Göztepe Voleybol Şubesi ve spor ürünleri satan bir firmanın sponsorluğunda, dezavantajlı bölgelerdeki 150 okula toplam 750 voleybol topu dağıtılacak.