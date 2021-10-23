İzmir'de ilk devre bitti, olay çıktı!

Göztepe'nin Trabzonspor'u konuk ettiği maçın ilk devresinin sonunda olay çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İzmir'de ilk devre bitti, olay çıktı!
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23 Ekim 2021 20:14
Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Göztepe - Trabzonspor maçının devre arasında gerginlik yaşandı.

Trabzonsporlu Marek Hamsik'in Göztepeli Atınç Nukan'a yaptığı hareket sonrası başlayan gerginlik büyüdü ve iki takım oyuncularına yansıdı.

Marek Hamsik, soyunma odasına ilerlerken hakeme itirazda bulunan Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat sarı kart gördü. Göztepe'de teknik direktör El Maestro'nun yardımcısı ise kırmızı kartla cezalandırıldı.

Olayların yatışmasının ardından her iki takım da soyunma odasına gitti.


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