İzmir'de ilk devre bitti, olay çıktı!

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Göztepe - Trabzonspor maçının devre arasında gerginlik yaşandı.



Trabzonsporlu Marek Hamsik'in Göztepeli Atınç Nukan'a yaptığı hareket sonrası başlayan gerginlik büyüdü ve iki takım oyuncularına yansıdı.



Marek Hamsik, soyunma odasına ilerlerken hakeme itirazda bulunan Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat sarı kart gördü. Göztepe'de teknik direktör El Maestro'nun yardımcısı ise kırmızı kartla cezalandırıldı.



Olayların yatışmasının ardından her iki takım da soyunma odasına gitti.





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