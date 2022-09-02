İzmir'de gol sesi çıkmadı

Spor Toto 1. Lig'de Göztepe ile Gençlerbirliği 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İzmir'de gol sesi çıkmadı
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02 Eylül 2022 22:02
Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Göztepe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından iki takım da puanını 5 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Boluspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği sahasında Tuzlaspor'u ağırlayacak.

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