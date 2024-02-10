Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Altay ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve maç 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Altay 12, Erzurumspor FK 27 puana yükseldi.
Altay, ligde gelecek hafta Bodrum deplasmanına gidecek. BB Erzurumspor, sahasında Adanaspor ile karşı karşıya gelecek.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve maç 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Altay 12, Erzurumspor FK 27 puana yükseldi.
Altay, ligde gelecek hafta Bodrum deplasmanına gidecek. BB Erzurumspor, sahasında Adanaspor ile karşı karşıya gelecek.