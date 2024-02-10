Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Altay ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi.



Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve maç 0-0 sona erdi.



Bu sonucun ardından Altay 12, Erzurumspor FK 27 puana yükseldi.



Altay, ligde gelecek hafta Bodrum deplasmanına gidecek. BB Erzurumspor, sahasında Adanaspor ile karşı karşıya gelecek.



