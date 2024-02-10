İzmir'de gol sesi çıkmadı!

Trendyol 1. Lig'de Altay ile Erzurumspor FK 0-0 berabere kaldı.

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İzmir'de gol sesi çıkmadı!
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10 Şubat 2024 20:55
Son güncelleme 10 Şubat 2024 20:56
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Altay ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda iki takımın da hücumları sonuç vermedi ve maç 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Altay 12, Erzurumspor FK 27 puana yükseldi.

Altay, ligde gelecek hafta Bodrum deplasmanına gidecek. BB Erzurumspor, sahasında Adanaspor ile karşı karşıya gelecek.

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