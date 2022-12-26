İzmir'de gol sesi çıkmadı

Spor Toto 1. Lig'de Altınordu ile Çaykur Rizespor 0-0 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İzmir'de gol sesi çıkmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Aralık 2022 19:09
Spor Toto 1. Lig'de ilk yarının son haftasında Altınordu ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'ndaki maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Altınordu 13, Çaykur Rizespor 30 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında, ikinci yarının ilk maçında Altınordu, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Çaykur Rizespor ise Ankara Keçiörengücü deplasmanına gidecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ