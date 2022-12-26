Spor Toto 1. Lig'de ilk yarının son haftasında Altınordu ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'ndaki maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Altınordu 13, Çaykur Rizespor 30 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında, ikinci yarının ilk maçında Altınordu, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Çaykur Rizespor ise Ankara Keçiörengücü deplasmanına gidecek.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'ndaki maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Altınordu 13, Çaykur Rizespor 30 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında, ikinci yarının ilk maçında Altınordu, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Çaykur Rizespor ise Ankara Keçiörengücü deplasmanına gidecek.
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