İzmir'de farklı Trabzonspor

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe deplasmanına konuk olacak lider Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı kadroda mecburi rotasyona gidecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Abone Ol
İzmir'de farklı Trabzonspor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ekim 2021 10:41
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçının kadrosunda mecburi rotasyona gidecek... Anthony Nwakaeme ve Bruno Peres'in sakatlığında, Göztepe deplasmanında sağ bek ve sol kanat değişecek. Sakatlığı büyük oranda geçen Marek Hamsik'in 11'e dönmesi beklenirken, savunmanın solunda da Anders Trondsen formaya yakın.

Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla devirip liderlik koltuğuna geçen Trabzonspor, Göztepe deplasmanına çok farklı bir 11'le çıkacak. Abdullah Avcı, en az 4 mevkide değişime hazırlanıyor. Nwakaeme ve Bruno Peres'in sakatlığında, sağ bek ve sol kanatta zorunlu rotasyon yapılacak. Peres'in yerine Dorukhan'ın oynama ihtimali yüksek. Diğer adaylar Serkan Asan ile Hüseyin Türkmen. Nwakaeme'nin yokluğunda ise Abdülkadir Ömür kanada geçebilir. Sağ ve sol kenarda büyük rekabet yaşanırken; Djaniny, Yusuf Sarı, Gervinho ve Ömür dörtlüsünden 2'si oynayacak.

İdeal üçlüye dönüş...

Orta sahada ise ideal üçlüye dönüş hazırlığı var. Sakatlığı büyük oranda geçen Marek Hamsik, oynamak istediğini teknik heyete söyledi. Deneyimli teknik adam, merkezde Berat-Hamsik-Bakasetas ile Göztepe deplasmanına çıkmayı düşünüyor. Forvette de Andreas Cornelius'un bu kez 11'de olması bekleniyor. Danimarkalı yıldızın son durumuna göre kesin karar verilecek.

Bordo-Mavililer'de, sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Fode Koita, Abdülkadir Parmak ve Bruno Peres İzmir'e götürülmeyecek.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.