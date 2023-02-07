Haber Tarihi: 07 Şubat 2023 13:44 - Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2023 13:44

İzmir'de deprem olacak mı? 7 Şubat 2023 Son dakika İzmir'de deprem uyarısı

İzmir'de deprem mi olacak? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ortaya atılan "İzmir'de deprem olacak!" iddiası sosyal medyada spekülatif şekilde paylaşılıyor. Bu ve benzeri iddialar üzerine AFAD'dan kamuoyuna önemli bir uyarı geldi. İşte AFAD'ın uyarısı...

İzmir'de deprem olacak mı? 7 Şubat 2023 Son dakika İzmir'de deprem uyarısı
Abone Ol
İzmir'de deprem mi olacak? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından sosyal medya üzerinde ortaya iddialar sonrası bu sorunun cevabı kamuoyunda merak ediliyor. Bu ve benzeri iddialarla iligli AFAD'dan kamuoyuna önemli uyarı geldi. İşte AFAD'ın açıklaması...
AFAD'DAN KAMUOYUNA UYARI

AFAD'dan sosyal medyada ortaya çıkan iddialarla ilgili şu açıklama geldi:

Vatandaşlarımızın sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda kasıtlı ya da kasıtsız olarak paylaşılan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri büyük önem arz etmektedir.

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLACAK?
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Deprembilimciler ve jeologlar depremin olacağı gün ve saatle ilgili önceden tahmin yapmanın imkansız olduğunu, deprem olması beklenen bölgelerin tespit edilebileceğini ama depremin zamanının öndeden tespit edilemeyeceğini üzerine basarak vurguluyor.

Bu bilgiler ışığında kırılması beklenen ve kırıldığında başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi illerinde büyük hasara yol açması tahmin edilen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi'ndeki uzantısının ne zaman kırılacağı bilinmiyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin fay hattı ile Marmara Denizini'nden geçen fay hattının da bağlantısı bulunmuyor.

Dolayısıyla "Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle İzmir'de da deprem olacak" iddiası gerçeği yansıtmıyor.


 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Galatasaray'dan Muslera açıklaması Galatasaray Galatasaray'dan Muslera açıklaması
Mert Hakan Yandaş: 'Durum çok vahim' Deprem Mert Hakan Yandaş: "Durum çok vahim"
Süper Lig ertelendi mi? Maçlar ertelendi mi, ne zamana kadar ertelendi? Gündem Süper Lig ertelendi mi? Maçlar ertelendi mi, ne zamana kadar ertelendi?
Türkiye'de ligler ertelendi! Futbol Türkiye'de ligler ertelendi!
Tekrar deprem olacak mı? 7 Şubat artçı depremler bekleniyor mu? Gündem Tekrar deprem olacak mı? 7 Şubat artçı depremler bekleniyor mu?
İzmir'de deprem olacak mı? 7 Şubat 2023 Son dakika İzmir'de deprem uyarısı Gündem İzmir'de deprem olacak mı? 7 Şubat 2023 Son dakika İzmir'de deprem uyarısı
Ankara'da deprem olacak mı? 7 Şubat 2023 Son dakika Ankara'da deprem uyarısı Gündem Ankara'da deprem olacak mı? 7 Şubat 2023 Son dakika Ankara'da deprem uyarısı
Tekrar deprem olacak mı, yeni deprem bekleniyor mu, olacak mı? 7 Şubat 2023 Gündem Tekrar deprem olacak mı, yeni deprem bekleniyor mu, olacak mı? 7 Şubat 2023
Kilis'te deprem son dakika 7 Şubat 2023 Kilis deprem kaç şiddetinde oldu? Kilis deprem kaç kişi öldü, yaralı sayısı ne kadar? Gündem Kilis'te deprem son dakika 7 Şubat 2023 Kilis deprem kaç şiddetinde oldu? Kilis deprem kaç kişi öldü, yaralı sayısı ne kadar?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Hataysporlu Atsu enkaz altından kurtarıldı
2
Melo'dan Volkan Demirel'e destek mesajı
3
Volkan Demirel: "Kıyamet günü geldi diye düşündüm"
4
Willian Arao: "Eşi görülmemiş bir trajedi"
5
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun maçları ertelendi
6
Türkiye'de ligler ertelendi!
7
Lazar Markovic: "Tanrı bizi kurtardı"

SON HABERLER

yukarı ok