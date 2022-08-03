İzmir'de çeyrek finalistler belli oldu

İzmir'de düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İzmir'de çeyrek finalistler belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ağustos 2022 23:38
İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finalistler belli oldu.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu ile Bornova Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda son 16 turunda rakiplerini mağlup edenler çeyrek finale çıktı.

Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Sırbistan, İsrail, Slovenya, İtalya, Litvanya ve İspanya'nın çeyrek final vizesi aldığı turnuvada, Almanya, Karadağ, Polonya, Hırvatistan, Yunanistan, Çekya, Büyük Britanya ve Kuzey Makedonya klasman maçlarına çıkacak.

Turnuvada çeyrek final karşılaşmaları Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda klasman müsabakaları ise Bornova Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak.

Şampiyonada yarın yapılacak çeyrek final ve klasman müsabakalarının programı şöyle:

Çeyrek final:

13.45 Fransa-Slovenya

16.00 İsrail-Sırbistan

18.15 İspanya-İtalya

20.30 Türkiye-Litvanya

Klasman maçları:

13.45 Almanya-Hırvatistan

16.00 Polonya-Karadağ

18.15 Büyük Britanya-Çekya

20.30 Kuzey Makedonya-Yunanistan

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ