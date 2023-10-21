İzmir'de bisiklet sürüşü yapıldı

İzmir'de Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bisiklet halk sürüşü düzenlendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İzmir'de bisiklet sürüşü yapıldı
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21 Ekim 2023 14:45
İzmir'de Granfondo bisiklet turu öncesi Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında halk sürüşü gerçekleştirildi.

Bostanlı Demokrasi Meydanı'nda farklı yaş gruplarından yaklaşık 750 bisikletlinin katılımıyla başlayan halk sürüşü, 14 kilometrelik etap sonunda Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlandı.

Etkinliğe AK Parti İzmir milletvekilleri Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eyyüp Kadir İnan, Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de katıldı.

Kasapoğlu, burada yaptığı açıklamada, anlamlı bir sürüş gerçekleştirdiklerini belirterek, "100 yıllık Cumhuriyet ilelebet payidar olacak. Bu vesileyle bu emaneti bizlere güçlü bir şekilde bırakan ecdadımızı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum." diye konuştu.

Bisiklet sporunun sağlığın yanı sıra çevre dostu özelliğiyle öne çıktığını dile getiren Kasapoğlu, "Bisikleti yaygın kılma, bisiklet kültürünü daha güçlü olarak inşa etme noktasında önemli adımlar attık. Bu adımları büyüterek, hızlandırarak yolumuza devam ediyoruz. İzmir, bisiklete ilgisi çok yüksek bir şehir. O anlamda gençler olsun, tüm İzmir halkı olsun ayrı bir heyecan duyuyorlar, bunu bir kez daha gördük." ifadelerini kullandı.

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