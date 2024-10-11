İzmir'de 13 yıl sonra Sultanlar Ligi heyecanı

İzmir'in Sultanlar Ligi'ndeki temsilcisi Aras Kargo Spor Kulübü, iç sahadaki ilk maçında 12 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak,

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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İzmir'de 13 yıl sonra Sultanlar Ligi heyecanı
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11 Ekim 2024 13:28
İzmir'in 13 yıllık Sultanlar Ligi özlemine son veren Aras Kargo Spor Kulübü, 12 Ekim Cumartesi ilk iç saha maçında Galatsaray'la karşılaşacak. 

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Maçı Ferhat Büyükpamukçu, Eyüpcan Kayışoğlu hakem ikilisi yönetecek. Karşılaşmanın biletleri 1'inci kategori ve deplasman tribünü 300, 2'nci kategori 150 TL'den satışa sunuldu. Ayrıca 11 Ekim Dünya Kız Çoçukları Günü nedeniyle kulübün sosyal medya hesabına yorum yapan ilk 250 kız çocuğuna bilet hediye edileceği açıklandı. İlk maçında deplasmanda Eczacıbaşı'na 3-0 yenilen İzmir ekibi, ilk hafta Vakıfbank'ı 3-0 mağlup eden Galatasaray karşısında zafer arayacak.
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