İzmir Büyükşehir yarı finale yükseldi

Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası karşılaşmasında İzmir Büyükşehir Belediyespor konuk olduğu Aksaray Belediyespor'u yendi ve yarı finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İzmir Büyükşehir yarı finale yükseldi
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12 Şubat 2024 16:53
Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde İzmir Büyükşehir Belediyespor, 32-19 kazandığı maçın rövanşında Aksaray Belediyespor'u 32-26 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

Aksaray Kapalı Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını İzmir Büyükşehir Belediyespor, 16-13 önde bitirdi.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren İzmir ekibi, müsabakadan 32-26 galip ayrıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla Türkiye Kupası'nda adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

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