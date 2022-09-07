Türkiye'yi Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Erkekler Avrupa Kupası'nda temsil edecek İzmir Büyükşehir Belediyespor, birinci turda Çekya ekibi Bornoz Zubri ile yapacağı maçları deplasmanda oynayacak.



RÖVANŞ MAÇI 1 GÜN SONRA



İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ilk tur karşılaşmalarını Çekya'daki Robe Arena'da oynayacak İzmir Büyükşehir Belediyespor'un ilk maçını 9 Eylül Cuma, rövanşı da 1 gün sonra yapacağı belirtildi.



MÜJDAT ÖZCAN: "TURU GEÇEREK DÖNECEĞİZ"



Açıklamada görüşlerine yer verilen antrenör Müjdat Özcan, iyi bir kadroya sahip olduklarını belirterek, "İzmir'de 3 gün süren 100. Yıl Zafer Kupası'nda 3 maç oynadık. Yeni transferlerimiz de takıma çabuk uyum sağladı. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Çekya'daki maçlarda da başarılı olup İzmir'e turu geçerek dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





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