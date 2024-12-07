İzmir Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray'ı yendi

Sutopu Kadınlar Challenger Kupası 2. eleme turu A Grubu'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Zena'yı konuk etti.

Sutopu Kadınlar Challenger Kupası 2. eleme turu A Grubu'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Zena'yı 12-10 yendi.



İstanbul'un ev sahipliği yaptığı A Grubu müsabakaları, Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda oynanan iki maçla başladı.



İki Türk temsilcisini karşı karşıya getiren mücadelede İzmir Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Zena'ya karşı 12-10'luk skorla galip geldi.



A Grubu'nun diğer karşılaşmasında ise Hırvatistan ekibi Jadran Split, Büyük Britanya temsilcisi Otter Swimming Club'ı 16-7 yendi.



Grupta yarın Galatasaray Zena-Otter Swimming Club ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-Jadran Split maçları yapılacak.



