İzmir Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray'ı yendi

Sutopu Kadınlar Challenger Kupası 2. eleme turu A Grubu'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Zena'yı 12-10 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İzmir Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray'ı yendi
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07 Aralık 2024 00:23
Sutopu Kadınlar Challenger Kupası 2. eleme turu A Grubu'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Zena'yı konuk etti.
 Sutopu Kadınlar Challenger Kupası 2. eleme turu A Grubu'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Zena'yı 12-10 yendi.

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı A Grubu müsabakaları, Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda oynanan iki maçla başladı.

İki Türk temsilcisini karşı karşıya getiren mücadelede İzmir Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Zena'ya karşı 12-10'luk skorla galip geldi.

A Grubu'nun diğer karşılaşmasında ise Hırvatistan ekibi Jadran Split, Büyük Britanya temsilcisi Otter Swimming Club'ı 16-7 yendi.

Grupta yarın Galatasaray Zena-Otter Swimming Club ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-Jadran Split maçları yapılacak.

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