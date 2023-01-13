İzmir Büyükşehir Belediyespor, EHF Avrupa Kupası'nda çeyrek final peşinde

İzmir Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında 14 Ocak Cumartesi günü İsrail ekibi Maccabi Arazim'e konuk olacak.
İzmir'deki ilk müsabakayı 27-20 kazanan Türk temsilcisi rakibiyle yarın TSİ 20.00'de Ramat Gan şehrindeki Ohel-Shem Spor Salonu'nda karşılaşacak.
Karşılaşmada Romanya'dan Georgiana Murariu ve Mihaela Paraschiv hakem ikilisi görev yapacak.
Avrupa kupalarında 48. maçına çıkacak İzmir Büyükşehir Belediyespor, daha önce oynadığı 47 karşılaşmada 21 galibiyet, 24 mağlubiyet, 2 de beraberlik yaşadı.
İzmir'deki ilk müsabakayı 27-20 kazanan Türk temsilcisi rakibiyle yarın TSİ 20.00'de Ramat Gan şehrindeki Ohel-Shem Spor Salonu'nda karşılaşacak.
Karşılaşmada Romanya'dan Georgiana Murariu ve Mihaela Paraschiv hakem ikilisi görev yapacak.
Avrupa kupalarında 48. maçına çıkacak İzmir Büyükşehir Belediyespor, daha önce oynadığı 47 karşılaşmada 21 galibiyet, 24 mağlubiyet, 2 de beraberlik yaşadı.
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