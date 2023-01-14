İzmir Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'da çeyrek finalde!

EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyespor, son 16 turu rövanş maçında İsrail'in Maccabi Arazim takımını 33-32 yenerek çeyrek finale çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İzmir Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'da çeyrek finalde!
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14 Ocak 2023 23:14
EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyespor, son 16 turu rövanş maçında İsrail'in Maccabi Arazim takımını 33-32 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İzmir'de oynadığı ilk maçta rakibini 27-20 mağlup eden İzmir Büyükşehir Belediyespor, İsrail'in Ohel-Shem kenti Ramat Gan Salonu'nda oynanan rövanş maçını da 33-32 kazanarak turu geçmeyi başardı.

Kupada çeyrek final kurası 17 Ocak'ta çekilecek ve ilk maçlar 11-12 Şubat, rövanş maçları ise 18-19 Şubat tarihlerinde oynanacak.

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