İzmir Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'da çeyrek finalde!

EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyespor, son 16 turu rövanş maçında İsrail'in Maccabi Arazim takımını 33-32 yenerek çeyrek finale yükseldi.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İzmir'de oynadığı ilk maçta rakibini 27-20 mağlup eden İzmir Büyükşehir Belediyespor, İsrail'in Ohel-Shem kenti Ramat Gan Salonu'nda oynanan rövanş maçını da 33-32 kazanarak turu geçmeyi başardı.



Kupada çeyrek final kurası 17 Ocak'ta çekilecek ve ilk maçlar 11-12 Şubat, rövanş maçları ise 18-19 Şubat tarihlerinde oynanacak.





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