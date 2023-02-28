İzmir BŞB ve Konyaaltı Avrupa'da yarı final arıyor

İzmir Büyükşehir Belediyespor, çarşamba günü daha önce deprem felaketi nedeniyle ertelenen Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kadınlar Avrupa Kupası'nın çeyrek finalinde kupadaki diğer temsilcimiz Konyaaltı Belediyespor'la ilk maçta rakip olacak.



Antalya Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. İki takım arasındaki rövanş ise 5 Mart Pazar günü saat 16.30'da İzmir'de Celal Atik Spor Salonu'nda yapılacak. Avrupa'da yarı final vizesi alacak Türk temsilcisi Slovakya ekibi MKS IUVENTA Michalovce ile finale çıkmak için eşleşecek.



Yarı finalin ilk maçı 18 Mart Cumartesi günü Türkiye'de, rövanş da 25 Mart Cumartesi Slovakya'da oynanacak. Avrupa'da daha önce 2009 yılında Challenge Cup'ta yarı final oynayarak bir ilki başaran İzmir BŞB, bu sezon kupada Portekiz ekibi ADA de Sao Pedro do Sul ve İsrail ekibi Maccabi Arazim Ramat Gan'ı elemişti. Avrupa kupalarında 49'uncu maçına çıkacak İzmir Büyükşehir Belediyespor, daha önce oynadığı 48 karşılaşmada 22 galibiyet, 24 mağlubiyet, 2 de beraberlik yaşadı.





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