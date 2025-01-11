İzmir BŞB Spor, Üsküdar BŞB Spor'u mağlup etti

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasında İzmir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Üsküdar Belediyespor'u 29-26 yendi.



Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da İzmir ekibinin 15-14'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekipte Yasemin Şahin, İzmir temsilcisinde ise Ece Sözmen, 9'ar golle müsabakanın en skorer isimleri oldu.



Bu sonuçla konuk ekip ligde 4. galibiyetini elde ederken Üsküdar Belediyespor ise 4. kez mağlup oldu.



