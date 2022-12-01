İzmir BŞB hentbolda Avrupa'da tur arıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, EHF Avrupa Kadınlar Hentbol Kupası 3'üncü Turu'nda Portekiz ekibi ADA de Sao Pedro do Sul karşısında İzmir'de tur arayacak. İzmir ekibi, Avrupa eşleşmesinde iki maçı da evinde oynayacak. İlk mücadele yarın saat 16.30'da, ikinci karşılaşma da 4 Aralık Pazar günü aynı saatte Celal Atik Spor Salonu'nda yapılacak. İsrailli hakemler Ron Peretz-Niv Schwartz ikilisinin yöneteceği karşılaşmalar sonucunda tur atlayan ekip adını son 16'ya yazdıracak.

Avrupa'da kadınlarda 13'üncü kez mücadele edecek İzmir Büyükşehir Belediyespor, ilk kez 1999-2000 sezonunda Avrupa Hentbol Federasyon Kupası'nda (EHF Cup) oynamıştı. İzmirli kızlar, bugüne kadar 4 kez Avrupa Hentbol Federasyon Kupası, 4 kez Challenge Kupası, 2 kez Avrupa Kupa Galipleri Kupası (Cup Winners Cup) ve Avrupa Hentbol Federasyonu Avrupa Kupası'nda (EHF European Cup) mücadele etmişti. İzmirli hentbolcular, 2008-2009 sezonunda Challenge Kupası'nda ilk kez yarı finale yükselme başarısı göstermişti.

ANTRENÖR DAYAT'TAN DAVET

Çok çalışarak İzmir'i her zaman en iyi şekilde temsil ettiklerini söyleyen Antrenör Senar Dayat, "Takım olarak genç ve tecrübeli oyunculardan kuruluyuz. Başarının sırrı ise istikrarlı kadromuzun varlığı. Bu sezon da lige iyi başlangıç yaptık, daha da iyi olacak. Burada oynanacak iki maçı da kazanıp gidebileceğimiz en iyi yere gitmek istiyoruz. Tüm İzmirli sporseverleri cuma ve pazar günü bize destek vermelerini istiyoruz" dedi.

Ligde oynadıkları Yalıkavak ve Kastamonu Belediyespor maçlarıyla Avrupa kupası öncesinde önemli sınav verdiklerini söyleyen sporculardan Yasemin Özgür ise "Takım olarak moral ve motivasyonumuz üst düzeyde. Bu maçı kazanıp bir üst tura çıkmayı istiyoruz. İzmirlileri Celal Atik Spor Salonu'na davet ediyoruz" diye konuştu.