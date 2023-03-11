İzmir BB, Orto-Medico Scyzory Kielce'yi eli boş gönderdi!

Avrupa Kupası-2 A Grubu'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor, Polonya temsilcisi Orto-Medico Scyzory Kielce'i 60-35 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İzmir BB, Orto-Medico Scyzory Kielce'yi eli boş gönderdi!
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11 Mart 2023 16:51
Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Federasyonu (IWBF Europe) Avrupa Kupası-2 A Grubu'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor, Polonya temsilcisi Orto-Medico Scyzory Kielce'i 60-35 yendi.

Celal Atik Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk periyodunu 11-4, devreyi 25-15 üstün tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyespor, rakibinin iyi başladığı üçüncü periyodu da 36-27 önde geçti.

Karşılaşmadan 60-35 galip ayrılan İzmir Büyükşehir Belediyespor, grup liderliği için saat 18.00'de Fenerbahçe Göksel Çelik'le karşılaşacak.

İzmir temsilcisinde Mahmut Açıkgöz, Orto-Medico Scyzory Kielce'de Filip Mocko 17'şer sayı ile en skorer isimler oldu.

Grubu lider tamamlayacak takım İspanya'daki Avrupa Kupası-2 finallerinde, ikinci ekip ise Yalova'da gerçekleştirilecek Avrupa Kupası-3 finallerinde mücadele edecek.

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