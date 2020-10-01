İzmir BB, Kadınlar EHF Avrupa Kupası'nda 3. tura yükseltildi

Kadınlar EHF Avrupa Kupası 2. turunda İtalyan temsilcisi Brixen Südtirol ile mücadele edecek olan İzmir Büyükşehir Belediyespor, 3. tura yükseltildi.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Brixen Südtirol maçlarının salgın nedeniyle iptal edildiği belirtildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"İtalyan ekibinin pandemi nedeniyle Türkiye'ye seyahat kısıtlaması yaşamasının ardından Brixen Südtirol, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) kararı ile 2. turdan kupaya veda etti. Bu nedenle temsilcimiz İzmir Büyükşehir Belediyespor kupada 3. tura yükselirken, bu turda maçlar 14 Kasım 2020 ve 22 Kasım 2020 tarihlerinde yapılacak."



Aynı organizasyonda mücadele eden Muratpaşa Belediyespor da 3. tura yükseltilmişti.



