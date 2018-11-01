İzleyiciler şokta Ufak Tefek Cinayetler final mi yapıyor

Star TV'nin çok sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler için şok bir iddia ortaya atıldı. Son birkaç haftadır reytingleri oldukça düşük olan dizi zor günler geçiriyor.

01 Kasım 2018 11:31
İzleyiciler şokta Ufak Tefek Cinayetler final mi yapıyor
Geçtiğimiz sezon Star TV'de başlayan ve ilk 14 bölümüyle fırtınalar estiren Ufak Tefek Cinayetler, birden Salı akşamlarının gözde yapımı olmuştu. Başrollerini Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Gökçe Bahadır ve Tülin Özen'in paylaştığı dizi 4 kadının geçmişten gelen hesaplaşmalarını konu ediniyordu.
14. bölümden sonra konunun yavaş ilerlemesi izleyenlerin canını sıktı ve Ufak Tefek Cinayetler'in reytingleri düşmeye başladı. Sezon finaline doğru toparlayan dizi yine de istediği reyting sonuçlarını alamadı.

2. sezonunda da kadrosuna Ushan Çakır ve Osman Sonant gibi başarılı isimleri dahil eden Ufak Tefek Cinayetler, yeni sezonun ilk bölümleriyle izleyenleri heyecanlandırsa da özellikle son 3 bölümdür oldukça kötü durumda...

Herkesin merakla beklediği Edip'in katilin ortaya çıkması bile durumu kurtaramadı... Hal böyle olunca diziyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmaya başladı.

İlk iddia dizinin Arzu'su mu desem yoksa katili mi Tülin Özen'in diziden ayrıldığı iddiasıydı. Bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı ama Arzu 39. bölümde Emre'yi öldürmeye çalışırken, biri ona çarptı ve feci bir trafik kazası geçirdi.

Esas bomba ise rakiplerine göre reytingleri çok düşük olan Ufak Tefek Cinayetler'in, Aralık veya Ocak ayında final yapacağı iddiasıydı. Ufak Tefek Cinayetler'in yerine ise Barış Arduç'un başrolünde yer alacağı yeni bir dizi yayınlanacak. Ay Yapım'ın yapımcılığını yapacağı dizinin yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturacak.

Peki bu iddia doğru mu? Ufak Tefek Cinayetler gerçekten final mi yapacak? Hep birlikte göreceğiz...

KAYNAK: boxerdergisi

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