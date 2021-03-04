(İZLE YENİ BÖLÜM) Mucize Doktor Perşembe 52. bölüm full youtube tek parça
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Mucize Doktor 52. bölümü FOX TV 4 Mart 2021 Perşembe günü saat 20:00'de yeni bölüm olarak yayınlanacak.
Ali, Adil Hoca'sını kaybettiği için ölümüne mutsuz ama Nazlı'yla tekrar bir araya geldikleri için de bir o kadar mutludur ve bu iki zıt duygu arasında bocalamaktadır. Diğer taraftan Ali ve Nazlı'nın barıştıklarını öğrenen Ezo, annesinin de bastırmasıyla, Ali'yle ilgili kendi yüreğini arar. Aynısını Tanju'yla süratle yakınlaşan Beliz'le ilgili Ferman da yapar. Ama sonunda yüreklerinin derininde gizli olanlar herkesi çok şaşırtacak ve Berhayat Kozoğlu Hastanesi bir kez daha büyük hesaplaşmalara şahit olacaktır.
MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ali, ulaşılamaz bir yerde sıkışmış kalmıştır ve herkes çaresizdir. Bu sırada Vuslat hastaneyi normal işleyişine döndürmek adına sert yaptırımlar uygulamaya başlar. Ama Ferman ve Nazlı, Ali'ye ulaşmak için son bir girişimde bulunur ve Vuslat'ın oklarının hedefi olurlar. Bu sırada Adil'in vefatını öğrenen Ezo, Ali'yle konuşmakta kararlıdır. Ama onun da tedavisi bitmeden klinikten çıkması yasaktır. Sonunda Berhayat Hastanesi'nde değişim rüzgarları yine esecek ve ancak şanslı bir azınlık istediğine ulaşacaktır.
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MUCİZE DOKTOR 42. BÖLÜMDE NE OLDU, 42. BÖLÜM ÖZET MUCİZE DOKTOR
Hastaneyi düze çıkarabilmek için daha cüretkâr ameliyatlar yapmaları gerektiğine hükmeden Tanju, Ferman'ı Ali'ye karşı doldurmaya devam eder. Ferda'nın konferanstan dönüşü Tanju'nun ekmeğine yağ sürer ve Ferman'la Ferda daha önceki iddianın rövanşına tutuşurlar. Birbirinden zorlu, hatta daha ameliyatı bile keşfedilmemiş vakalar süratle tırmanırken Nazlı, Ali'nin biriyle görüştüğü dedikodularına kulak asmamaya, Ali de yataktan bile çıkamayan Ezo'yu ayağa kaldırmaya çalışır. Sonunda acı gerçekler gün yüzüne çıkacak ve Berhayat Hastanesi'nde kozlar bir kez daha paylaşılacaktır.
MUCİZE DOKTOR OYUNCULAR, OYUNCU KADROSU
Taner Ölmez Onur Tuna Sinem Ünsal Seda Bakan Hazal Türesan Murat Aygen Fırat Altunmeşe Hakan Kurtaş Hayal Köseoğlu Bihter Dinçel Korhan Herduran Reha Özcan
BERHAYAT HASTANESİ NEREDE?
Berhayat Hastanesi olarak Mucize Doktor dizisinde geçen hastanenin gerçek hayatta olmadığı biliniyor. Dizide Berhayat Hastanesi olarak görülen yer İstanbul Pendik'te bulunan Medical Park Hastanesi'dir.
MUCİZE DOKTOR HANGİ DİZİDEN UYARLAMA
FOXTV'de yayınlanan dizi Mucize Doktor gerçekte Güney Kore'de izleyici ile buluşan bir diziden uyarlamadır. Dizi Amerika Birleşik Devletleri tarafından da uyarlanmış ve ismi "Good Doctor" olarak yayınlanmıştır. Mucize Doktor'un ABD uyarlamasında ayrıca sinema filmi de çekilmiştir.
MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM 52. BÖLÜM İZLE
İlgi çeken bölümlerin en yenisinde Mucize Doktor son bölüm sonrasında Mucize Doktor canlı izle diyerek ekran başına kilitlenen vatandaşlar seyirci olarak meraklı bekleyişte. Mucize Doktor izle canlı yayın 52. bölüm, Mucize Doktor'un 46. bölümünü izlemek istiyorum diyenler için televizyon başında yerini alma zamanı geldi.
MUCİZE DOKTOR CANLI İZLE NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Yeni bölümde yine birbirinden önemli maceralar Mucize Doktor 52. bölüm 4 Mart Perşembe FOX TV'de saat 20:00'de yapılacak. İzle Mucize Doktor 52. bölüm full FOX TV yayın 4 Mart Perşembe Mucize Doktor dizisinde son bölüm büyük ilgi çekti ve 52. bölüm yeni bölüm merakla izleyiciler tarafından takip ediliyor.