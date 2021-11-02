İzle yeni bölüm FOX TV Evlilik Hakkında Her Şey 7. bölüm 2 Kasım Salı full canlı

Evlilik Hakkında Her Şey 7. bölüm full izle FOX TV'de 2 Kasım Salı günü ekranlardaki yerini alıyor. Yeni dizi olan Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümünde yaşanan olaylar, son bölümün devamında izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

02 Kasım 2021 08:37
İzle yeni bölüm FOX TV Evlilik Hakkında Her Şey 7. bölüm 2 Kasım Salı full canlı
Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu Evlilik Hakkında Her Şey senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'nun uyarladığı, MF Yapım imzalı FOX'un yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey izle full 7. bölüm (YENİ BÖLÜM) olarak yayınlanıyor. Peki Evlilik Hakkında Her Şey 7. bölüm izle full, Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm izle ne zaman detaylarını haberimizden görebilirsiniz...
BBC yapımı, "The Split" dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm olarak FOX TV Hd yayın full canlı 7. bölümde yaşananlar merakla bekleniyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 7. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 7. BÖLÜM FRAGMAN ÖZET

Ailesine boşanacağını söylemeye hazırlanan Azra'nın aniden değişen kararı merak konusudur. Duruma en çok Yıldırım ve Sanem bozulurken, Sergen son anda dağılmaktan kurtulan evliliğine sıkı sıkı tutunmaya kararlıdır. Bu esnada oğlu Eren'in okul gösterisinde ünlü şarkıcı Melisa Tercan ile karşılaşan Azra, yeni müvekkiliyle tanıştığından habersizdir. Miray'ın hayatına sızmış olan Jale ise Azra ve Sergen'in boşanmayacağını öğrenince deliye döner. Azra'nın hayatını zorlaştıracak yeni bir planın adımını atar. Bu sırada Cevher Hukuk'un devir işlemleri için Arsen Hukuk'a gelen Çolpan zor anlar yaşayacaktır. Sanem ve Ural, Eylül'ün sakladığı gerçeğin peşindeyken beklenmedik biriyle karşılaşırlar. Sergen ise karısıyla arasının düzeliyor olmasından memnun, hayatı eski düzenine kavuşacak diye ümitlidir. Bu yüzden hayatından tümüyle çıkarmak istediği Jale ise daha da öfkelenerek intikam konusunda kararlı adımlar atacaktır. Bu esnada Azra'nın Sergen'e hazırladığı büyük sürpriz ise her şeyi değiştirecektir...

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜM ÖZET

Azra, Sergen ve Jale'yle konuşmasından sonra yaşadıklarıyla yüzleşmeye çalışırken durumu çocuklarına yansıtmamak için olağanüstü bir çaba sarf edecektir. İş gereği Sergen'le bir arada çalışmak mecburiyetinde kalınca her şey onun için daha da zor bir hal alır. Bu esnada Azra'nın ailesinin peşine düşen Jale, Miray'a yaklaşacaktır. Yıldırım'la Azra arasında geçmiş defterler açılmaya devam ederken karısını kaybetmek üzere olduğunun farkında olan Sergen artık tepkilerini kontrol edemeyecektir. Çolpan, iflasın eşiğindeyken Cevher Hukuk için tek çıkış yolunun Berksoy davası olduğunun farkındadır. Annesinin durumunu geç de olsa öğrenen Azra ise aile ve iş arasında zor bir karar vermek durumunda kalacaktır. Tüm bunlar yaşanırken Ceylan iyileşmiş olarak Arsen Hukuk'ta işine başlamış, kendisine ve Azra'ya saldırmayı kafaya koymuş Eşref'ten habersizdir. Eylül ise hakim karşısında Ural'la boşanmalarının lüzumsuz olduğunu ispat etmek için yeni bir oyuna girişecektir. Berksoy davası tarafların yüksek mücadelelerinden sonra sürpriz bir sonuca ulaşır. Günün sonunda tüm aile bir araya geldiğinde ise Azra herkesi şaşırtacak bir açıklama yaparak olayların seyrini değiştirecektir.

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EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY OYUNCULARI KİMDİR?

Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmil, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk

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Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla "Evlilik Hakkında Her Şey"; aile, aşk, sadakat ve boşanma hukukunun kirli düzenini gözler önüne sermekten çekinmeyecek hikayeleriyle ekrana gelecek…

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