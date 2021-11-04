(İZLE YENİ BÖLÜM) Camdaki Kız 18. bölüm 4 Kasım Perşembe Kanal D HD

Camdaki Kız yeni bölüm olarak 18. bölüm Kanal D HD ekranlara geliyor ve izleyiciler merakla bekliyor. Vatandaşlar yeni bölüm Camdaki Kız detaylarını merakla araştırmasını yapıyor. Peki Camdaki Kız 4 Kasım Perşembe 18. bölüm izle açıklaması yapıldı ve yayın saati belli oldu.

04 Kasım 2021 09:34
(İZLE YENİ BÖLÜM) Camdaki Kız 18. bölüm 4 Kasım Perşembe Kanal D HD
Yeni bölüm Camdaki Kız 18. bölüm açıklaması yapıldı ve hayranları yeni bölümü izlemek için beklentisini sürdürüyor. Canlı olarak 4 Kasım Perşembe günü Kanal D ekranlarında Camdaki Kız 18. bölüm yayınlanacak.

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ile birlikte Hande Ataizi, Devrim Yakut ve Tamer Levent gibi oyuncuların oynadığı Camdaki Kız 18. bölüm 4 Kasım Perşembe izle yayınlanacak.
CAMDAKİ KIZ 18. BÖLÜM CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
CAMDAKİ KIZ 18. BÖLÜM ÖZET

Camdaki Kız 18. bölüm özeti, Rafet'in Yönetim Kurulu'ndan ayrılmayacağını açıklaması ve yarattığı kaos, Selen'in evi terk etmesine Sedat'ın da hisselerini Cavit'e satmayı teklif etmesine neden olur. Gülcihan olanlardan Rafet'i suçlarken Nalan, Sedat'tan haber alamadığı için çok endişelidir. Koroğlu Konağı'nda olup bitenleri ne yapıp edip öğrenen Feride, kendi yöntemlerini uygulamaya koyulur.




CAMDAKİ KIZ 17. BÖLÜM ÖZET


Camdaki Kız 17. bölümünün özeti, Gülcihan ve Rafet'in evliliklerinin 35. yıl kutlamasında yayınlanan görüntüler, Rafet'in fenalaşmasına ve Koroğlu konağının iyice karışmasına neden olur. Sedat, Cana ile görüntülerini yayınlatanın Selen olduğunu düşünür. Alp ile arasını düzelten Cana ise evliliğinde son bir şans kazanır ve bunu değerlendirmeye karar verir.

Feride, Nalan ve Sedat'ın evliliğini kurtarmak için farklı yollara başvururken, Hayri de aklından Nalan'ı atamaz. Feride ve Adil ile uzun yemeğe çıkan Nalan, geçmişi sorgulamayı bırakmaz ve Feride'ye sorular sorar. Rafet'in şirket geleceği için vereceği kararlar şekillenir, ancak bu kararlar beklendiği gibi olmayacaktır.



CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI

Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinin oyuncuları şöyledir: Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent, Tuğrul Tülek

CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
 SON BÖLÜM CAMDAKİ KIZ İZLE

Camdaki Kız son bölümünde yaşananlar, Cana ve Alp'in boşanma haberlerinin basında duyulması konakta gerginlik yaratırken, Nalan dışında herkes işin aslını bilmektedir. Selen, Gülcihan ve Rafet'in evliliklerinin 35'inci yıl için Gülcihan'a sürpriz olacak bir parti düzenler. Partinin sonunda ise herkesi başka bir sürpriz beklemektedir.


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