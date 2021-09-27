İzle Yasak Elma FOX TV HD tek parça kesintisiz 113. bölüm
Yeni bölümünde Yasak Elma heyecan dolu anlarıyla yine dikkatleri üzerine çekecek. 27 Eylül 2021 Pazartesi günü yayınlacak ve ekranlara gelerek seyirciyle buluşacak. Peki Yasak Elma yeni bölüm izle tek parça, Yasak Elma canlı izle FOXTV, Yasak Elma 113. bölüm, Son bölüm Yasak Elma özeti detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz. Son bölümüyle ekranlara gelecek olan Yasak Elma yeni bölüm kesintisiz izle FOXTV HD seçeneği de bulunuyor. Dizi Yasak Elma 113. bölümünde yine ilginç anlar, kavgalar, entrikalar ve ihtiraslar olacak. Sevilen dizi ilgiyle takip ediliyor FOXTV ekranlarında Yasak Elma canlı izle 113. bölüm yeni izle seçeneğiyle yayınlanacak.
Yasak Elma yeni bölüm izle FOXTV canlı yayın takip ederek 113. bölümüyle 27 Eylül Pazartesi günü televizyon ekranlarına gelecek. İlgi ile takip edilen FOXTV dizisi Yasak Elma son bölüm ekranlara 27 Eylül 2021 Pazartesi günü ekranlara gelecek. Seyirciler yeni bölümde yine ilginç maceralar görülürken detaylı inceleme konusunda Yasak Elma son bölüm izle, Yasak Elma yeni bölüm, Yasak Elma özeti, Yasak Elma yeni canlı izle 113. bölüm son full gibi detaylar belli oldu.
Yeni bölüm Yasak Elma dizisi 27 Eylül Pazartesi saat 20:00'de FOXTV'de yayınlanacak.
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YASAK ELMA 113. BÖLÜM ÖZETİ
Ender, Çağatay'ın peşini bırakmamaya kararlıdır. Kumru'nun bir anlık dikkatsizliği en yakın arkadaşından gizlediklerini ortaya çıkarır. Yıldız'a Doğan'ın yanında gelen bir mesaj, Doğan'ın aradıklarını bulmasına yardımcı olacaktır.
YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZET?
Yıldız ve Ender'in tüm şüpheleri Feyza üstünde toplanırken, Çağatay ve Kumru ilişkisi devam ediyordur. Kumru'nun evinde yaşadığı sorun, Yıldız ve Kumru'nun daha da yakınlaşmasına yol açar. Kumru'nun babası Doğan, Kumru'nun gizli bir ilişki yaşadığından şüphelenip İstanbul'a döner.
YASAK ELMA DİZİSİNİN KONUSU
Ender'in ve Yıldız'ın ortadan kaybolmasıyla meydan tamamen Şahika'ya kalmıştır. Şahika gelecekle ilgili planlarını ilmek ilmek dokurken, Halit'i ve çocuklarını avucunun içine almış, Halit'le evlilik hazırlıkları içindedir.
Yıldız hamiledir ve bebeğine bir zarar gelmemesi için hamilelik dönemini herkesten uzakta bir köyde geçirmektedir. Bebeğini sağlıkla dünyaya getirmek ve bütün kötülüklerden uzak durmak tek amacıdır. Yıldız'ın aldığı radikal karar, bir gece kapısının çalmasıyla değişir.
Ender geçirdiği kaza sonrası uzun süre felç kalmış, zamanını azimle iyileşmeye ve ona zarar veren düşmanından intikam almaya adamıştır. Karşısındaki düşmanın gücüyle tek başına baş edemeyeceğini anladığından, kendine gelir gelmez Yıldız'ın yanına gider.
Ender başına gelenleri Yıldız'a anlatır ve bir zamanların en büyük iki düşmanı, Şahika ve arkasındaki güce karşı iş birliği kararı verirler.
YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE TEK PARÇA FULL
YASAK ELMA NEREDE ÇEKİLİYOR?
Yasak Elma dizisi İstanbul'un Çubuklu bölgesinde bulunan Hidiv Kasrı'nda çekiliyor. Ayrıca dizide Sarıyer, Beykoz gibi ilçelerin yanı sıra Beyoğlu bölgesinde de çekimler yapıldığı biliniyor.
YASAK ELMA DİZİSİNDEN ÇIKAN OYUNCULAR
Yasak Elma dizinin başrol oyuncusu Talat Bulut, dizinin kadrosuna sonradan katılan Barış Kılıç, Buse Buçe Kahraman, Gökhan Alkan'ın ardından Ender ile Kaya'nın oğlu Yiğit'e hayat veren Doğaç Yıldız'ın da Yasak Elma'dan ayrıldı.
Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Gülenay Kalkan dizinin ekibine katıldı. Yasak Elma 86. bölümünde yeni oyuncular ve karakterlere ilişkin detaylar netleşecek. Dizide Argun Holding'in yeni ortağı olan Hasan Ali Kuyucu karakterinde Erdal Özyağcılar ustalığını sergileyecek.
YASAK ELMA SON BÖLÜMM NE ZAMAN SEZON FİNALİ
FOX'un ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma sezon finali son bölüm yeni bölüm olarak 27 Eylül 2021 Pazartesi günü yayınlanıyor. Yeni bölüm Yasak Elma son bölüm 113. bölümü ile sezon finali yapıyor.