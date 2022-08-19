İZLE Ümraniyespor Galatasaray maçı canlı, Ümraniyespor Galatasaray link

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Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Ümraniyespor - Galatasaray mücadelesini beIN Sports canlı yayınlayacak.
Eksikler
Ev sahibi Ümraniyespor'da eksik oyuncu bulunmuyor. Galatasaray'da sakatlığı süren Dubois'in yanı sıra sakatlık geçiren Fredrik Midtsjö'nun maç kadrosunda olması beklenmiyor.
Muhtemel 11'ler
Hangikredi Ümraniyespor Serkan Kırıntılı, Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Avounou, Mrsic, Geraldo, Del Valle, Bettaieb
Galatasaray Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Mertens, Yunus, Kerem, Seferovic
İki takım ilk kez
Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Ümraniyespor - Galatasaray karşılaşmasında taraflar tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray ile 84 yıllık tarihinde Süper Lig'deki ilk sezonunu geçiren Ümraniyespor, ligde ilk kez karşı karşıya gelecek.
Galatasaray 10, Ümraniye 13. sırada
Sezona teknik direktör Okan Buruk yönetiminde giren sarı-kırmızılı ekip, ilk haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yenerken, evindeki ikinci hafta mücadelesinde Bitexen Giresunspor'a aynı skorla mağlup oldu. İlk 2 haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray, 10. sırada yer alıyor. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Ümraniyespor ise oynadığı 2 maçta birer beraberlik ve yenilgi sonunda bir puan elde etti. Ümraniyespor aldığı bir puanla haftaya 13. sırada girdi.
Buruk, 62 yıl sonra ilk olmak istiyor
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 62 yıl aranın ardından üst üste ilk iki deplasman maçını kazanan ikinci yerli teknik adam olmak istiyor. 1960 yılında Coşkun Özarı'nın ardından hiç bir yerli teknik adam Süper Lig'in ilk iki deplasman maçını kazanamazken bu başarıyı gösteren en son hoca ise 2009-2010 sezonunda Frank Rijkaard olmuştu.
Torreira ve Mertens ilk 11'e
Ligde geçen hafta evinde Giresun'dan şok bir yenilgi alan G.Saray bugün deplasmanda Ümraniye ile karşılaşacak. Teknik direktör Okan Buruk, Giresun karşısında sonradan oyuna dahil ettiği iki yeni yıldızı Dries Mertens ile Lucas Torreira'ya bugün Ümraniye'ye karşı ilk 11'de görev verecek. Geçtiğimiz hafta hatalı geri pası ile tepki çeken ve yenilen golde kritik bir yanlışa imza atan Abdülkerim de bugün de 11'de olacak.
Fredrik Midtsjö 2-3 hafta yok
Bu arada G.Saray'da Midtsjö şoku yaşanıyor. Sol arka alt adalesinde 2. derece zorlanma ve kanama tespit edilen Norveçli futbolcu 2-3 hafta takımdan uzak kalacak.