İZLE Union Berlin Bayern Münih maçı şifresiz, Bayern Münih maçı CANLI izle

Union Berlin Bayern Münih maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler internette bunun yollarını arıyor. İşte Bundesliga'da Union Berlin Bayern Münih maçını izlemenin en kolay yolu

17 Mayıs 2020 18:09
İZLE Union Berlin Bayern Münih maçı şifresiz, Bayern Münih maçı CANLI izle
Şifresiz Union Berlin Bayern Münih canlı yayın izle! Almanya'da futbol heyecanı yeniden başladı. Futbolseverler, Union Berlin Bayern Münih maçını izlemenin yollarını arıyor. Buraya tıklayarak Union Berlin Bayern Münih maçını ücretsiz ve canlı izleyebilirsiniz. 

Dünyayı saran koronavirüs salgını, futbolda da liglerin ertelenmesine neden oldu. Avrupa'nın önde gelen futbol ligi olan Bundesliga, koronavirüs nedeniyle ertelenen lige seyircisiz olarak yeniden başlıyor. Sporx iddaa ekibi, 16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Almanya Ligi maçlarının tahminlerini sizler için açıkladı.

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Bundesliga'nın 26. Hafta mücadelesinde Union Berlin, Bayern Münih'i konuk edecek. 17 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşma, S Sport 2 kanalından canlı izlenebilecek. 

ALMANYA'DA MAÇLAR SEYİRCİSİZ DEVAM EDİYOR

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle mart ayı ortasında askıya alınan Almanya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Bundesliga) maçlar kaldığı yerden devam etti.

Salgının yayılma hızının yavaşlamasıyla Kovid-19 önlemlerini gevşetmeye başlayan Alman hükümeti ve yerel yönetimleri, Almanya Kulüpler Birliği (DFL) tarafından hazırlanan ve eyaletlerin spor bakanları tarafından da kabul edilen "sağlık ve hijyen" tasarının uygulanması kaydıyla yaklaşık 2 hafta önce 1. ve 2. futbol liglerinin yeniden başlayabileceğine karar verdi.

Kovid-19 önlemlerinden sonra Avrupa'da başlayacak ilk lig olması sebebiyle dünyanın dikkatle izlediği Bundesliga, 26. haftadaki maçlarla ve DFL'in tasarısındaki sıkı tedbirlere uyularak "seyircisiz" oynandı.

Sahada mücadele eden futbolcular, hakemler ve teknik direktörler haricinde statta bulunan herkes "maske" taktı, müsabaka öncesi toplar dezenfekte edildi.

Yedek kulübelerinde sosyal mesafe kuralı uygulandı. Bazı maçlarda kulübede yeterli yer olmadığı için yedek oyuncular kulübenin arkasında veya tribünde oturdu. Futbolcular ise gol sevincini birbirlerine sarılmadan yaşamaya çalıştı. 

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