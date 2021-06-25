İzle Survivor finali şampiyon (İSMAİL BALABAN, POYRAZ) 2021 Survivor final izle

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Ünlüler takımından İsmail Balaban ile Gönüllüler takımından Poyraz, bu akşam Survivor 129. bölümde şampiyon olmak için karşı karşıya gelecek. Galataport'ta canlı yayında Survivor şampiyon kim olacak belli oluyor.Survivor yarışmasında finale kalan yarışmacılardan şampiyon olan isim belli olunca sayfalarımızda olacak.TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasında şampiyonluk mücadelesi yaşandı. İki yarışmacı İsmail Balaban ile Poyraz şampiyon olabilmek içim aylar süren yarışmada finali gördü. Final mücadelesinde Survivor 2021 final şampiyonu ortaya çıkacak.Survivor yarışması finalinde iki yarışmacı finale kaldı. İsmail Balaban ile Poyraz isimli yarışmacılardan birisi Survivor 2021 şampiyonluğunu ilan edecek.129. bölüm Survivor izle bölümünde şampiyon açıklanıyor. Verilen oylar ve hayranları tarafından yapılan büyük destek sayesinde finale kadar yürüyen İsmail Balaban ile Poyraz şampiyonluk ipini göğüslemeye çalışıyor.Ekranların fenomen yarışması Survivor finali bu yıl Galataport'da çekimleri yapılıyor. Alınan özel izinle Survivor finalinin çekildiği Galataport İstanbul Karaköy'dedir.