(İZLE SURVIVOR 7 MART PAZAR) Survivor bugün ne oldu? Survivor izle son bölüm
Survivor canlı yayın 7 Mart Pazar TV8'de yayınlanıyor ve hayranları ekran başına geçiyor. Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı olan Survivor canlı yayın 7 Mart Pazar akşamı saat 20:00'de ekranlara geliyor. Survivor yeni bölümde neler olacak, Survivor 7 Mart Pazar 1. eleme adayı kim, eleme adayı kim oldu Survivor araştırmasının ardından cevabı haberimizde.
Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler'in 42. yeni bölümünün tanıtımı yayınlandı. Nefes kesen mücadelenin devam ettiği Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler'de Dokunulmazlık Oyununu hangi takım kazanacak? İşte Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllülerin 7 Mart 2021 İzleyenleri her sezon ekrana kilitleyen Survivor 2021'in bu yıl ki yarışmacı kadrosu nefesleri kesiyor.
Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler 7 Mart Pazar saat 20.00'de TV8'de canlı yayınlanacak.
Survivor'da bu akşam dokunulmazlığı kaybeden takım Gönüllüler oldu. Ada konseyinde yapılan oylama sonucunda iki eleme adayı birden çıktı. Poyraz'ın sakatlığı nedeniyle oylamada yer almadığı ada konseyinde ismi yazılan Öykü Uysal ve Hanzade oldu. Her iki isim de beşer kez yazılmasıyla birlikte Hanzade ve Öykü Uysal, eleme adayı oldu.
SURVİVOR SON BÖLÜM ÖZET
Ünlüler Gönüllüler formatı ile ilgiyle takip edilen Survivor Türkiye'de bu akşam ayak tenisi düellosu ekrana geldi. Survivor 2021 – Acun Medya arasında oynanacak ayak tenisi maçı izleyenlere yine heyecan dolu anlar yaşattı. Survivor 2021 ekibinde Berkay, Steven ve Barış yer alırken Acun Medya ekibinde ise Acun Ilıcalı, İrem Kanan ve Oğulcan Engin yer aldı. Survivor 2021 takımını tutanlar Gönüllülerden Yunus Emre, Dora, Reşat ve Ünlüler takımından Melis, Çağrı, Batuhan ve Merve oldu. Acun Medya takımını tutanlar ise Ünlülerden Sergen, Öykü, İsmail, Gonca, İlayda, Doğan ve Gönüllüler takımından Aleyna Çalışkan, Hanzade, Öykü Uysal, Ayşe ve Aleyna Kalaycıoğlu oldu. İki takım arasında nefes kesen bir maç ekrana geldi. Güzel hareketlerin seyir keyfi verdiği maçta 15-10, 15-10, 15-9 skorlarla setleri 3-0 kazanan Acun Medya, ayak tenisi maçını kazandı. Oyunda kazanan takımı tutan yarışmacılar, börek yeme şansını elde etti.
SURVIVOR TAKIMLARI
#Ünlüler Takımı: İsmail Balaban, Melis Sezer, Çağrı Atakan, Merve Aydın, Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik, Barış Özbek, İlayda Şeker, Sergen, Gonca Kakar, Doğan Keser