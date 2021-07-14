(İZLE) Sen Çal Kapımı Fox yeni bölüm, 45. bölüm Sen Çal Kapımı full kesintisiz
Sen Çal Kapımı 14 Temmuz 2021 Cumartesi canlı izle dizisi FOX'ta yeni bölümleri ile Sen Çal Kapımı youtube tek parça full son bölüm arayanların imdadına yetişiyor. FOX Sen Çal Kapımı 45. bölümü takipçileri tek parça yeni bölüm izlemek için ekran başında bekliyor. Sevilen dizi Sen Çal Kapımı izleyicileriyle birlikte 14 Temmuz Cumartesi günü FoxTV'de ekranlara geliyor ve 45. bölüm izlenebiliyor. Başrollerinde Kerem Bursin ile Hande Erçel'in oynadığı Sen Çal Kapımı dizisi büyük bir hayran kitlesi tarafından izleniyor. Sen çal kapını yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde...
Sen Çal Kapımı yeni bölüm yani 45. bölüm izlemek için hayranları ekran başında beklemeye başladı. Yeni bölüm Sen Çal Kapımı dizisinde yine heyecanlı anlar izleyicileri bekliyor. FOX TV'de canlı yayın olarak her Cumartesi günü yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde yeni bölüm 45. bölüm olarak ekranlarda olacak. Her Cumartesi olduğu gibi bu Cumartesi günü de Sen Çal Kapımı yeni bölümü ekranlara geliyor.
Başrollerinde Kerem Bursin ile Hande Erçel'in oynadığı Sen Çal Kapımı dizisi büyük bir hayran kitlesi tarafından izleniyor. Sen Çal Kapımı 45. bölüm izle yeni bölüm full olarak FOX TV'de yayınlanıyor.
Eda, Serkan ve Kiraz belli bir süre için aynı çatı altında yaşamaya başlamıştır. Ancak Serkan bunu sürekli hale getirmek için elinden geleni yapar. Eda her ne kadar Kiraz için birlikte yaşamayı kabul ettiğini söylese de aşka teslim olmak üzeredir. Her iki taraf da aile olmak için çabalarken başlarına hiç beklenmedik bir aksilik gelecektir. Ama bu durum onları daha sıkı bağlarla birbirine bağlayacaktır…
SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM KONUSU, ÖZET
Serkan baba olmaya hazır, ama nasıl yapacağı hakkında hiçbir fikri yok. Bir taraftan kızıyla olabildiğince vakit geçirip babalığın zorluklarını öğrenirken, bir taraftan da Eda'yla arasını düzeltmenin peşinde. Eda ise kendini Serkan'a kaptırmamak için zorlanıyor. Hele Serkan'ın gizli odasını bulduktan sonra bu aşka nasıl hayır diyebilir? Bu arada Ayfer ve Aydan, Serkan ile Eda'nın arasında olup bitenlerden habersiz velayet almanın peşinde. Ama işler kimsenin planladığı gibi gitmeyecek…
SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI
Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin bulunuyor. Sen çal kapımı diğer oyuncuları Neslihan Yeldan, Bİge Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anil İlter, Melisa Döngel, Çağri Çitanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelloğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger, Ahmet Mark Somers, İlkyaz Arslan.
SEN ÇAL KAPIMI TEKNİK EKİP
Künye
Tür: Romantik Komedi Yapim Şirketi: Mf Yapım Yapimci: Asena Bülbüloğlu Genel Koordinatör: Nevin Ayaz Yönetmen: Yusuf Pirhasan Senaryo: Ayşe Üner Kutlu Uygulayici Yapımcı: Zeynep Bilgiç Müzİsyen: Aytekin Ataş Görüntü Yönetmeni: İlker Erdoğan&Özgür Demİr Sanat Yönetmeni: Serkan Özer Styling (Stil Danişmani) : Nesrin Ayaz Hande Erçel Styling (Stil Danışmanı): Nilay Koçak Meral Kostüm Sorumlusu: Venhar Kömür
SEN ÇAL KAPIMI NEREDE ÇEKİLİYOR?
FoxTV dizisi Sen Çal Kapımı nerede çekiliyor belli oldu. Sen Çal Kapımı dizisi İstanbul'da çekiliyor.
14 Temmuz 2021 Cumartesi Sen Çal Kapımı canlı izle dizisi FOX'ta yeni bölümleri ile Sen Çal Kapımı 45. bölüm youtube tek parça full son bölüm arayanların imdadına yetişiyor.
SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, 45. BÖLÜM YAYIN TARİHİ
Yeni bölüm Sen Çal Kapımı izlemek isteyen izleyiciler merakla bekliyor. Sen cal kapımı dizi yeni bölüm 14 Temmuz 2021 Cumartesi saat 20:00'de yayınlanıyor ve sonra gözler bir sonraki yani sen çal kapımı yeni bölüm tanıtımına çevrilmişti. Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı yeni bölüm full izle canlı yayın izlenebiliyor.
Bir sonraki bölümde ne olacağını merak eden Hander Erçel ve Kerem Bursin hayranları birbirleri ile yeni bölümü beklemenin heyecanını yaşıyor. Son yayınlanan bölüm ve yeni yayınlanacak bölüm FOX'ta yayınlanan dizinin geniş bir hayran kitlesi tarafından izlendiğini gösteriyor. Dizinin her sahnesi merakla bekleniyor ve yeni bölüm fragmanı yayınlanması ile heyecan yaratmış durumda.
Yayınlanan her bölümde hayranları Hande Erçel ve Kerem Bürsin'e olan hayranlıklarını katlıyor ve Sen Çal Kapımı 45. bölümde de yeni bölümü izleyecekler. Ekranların en sevilen isimleri Hande Erçel ve Kerem Bürsin Sen Çal Kapımı 45. bölümü ile ekranlara dönüyor.