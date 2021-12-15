İzle Sadakatsiz tek parça 43. bölüm tek parça yeni bölüm

Sadakatsiz yeni bölüm izle Kanal D'de izleyiciler tarafından merak ediliyor. Merak edilen bölümlerin başında gelen Sadakatsiz 43. bölüm, Sadakatsiz yeni bölüm, Sadakatsiz son bölüm izle Kanal D'de yayınlanıyor. Sadakatsiz 43. bölüm yeni sezon 15 Aralık 2021 Çarşamba saat 20:00'de Kanal D bu hafta yayınlanacak mı merak ediliyor.Kanal D'nin sevilen dizisi "Sadakatsiz" 43. bölümü ile ekrana geliyor. Merakla beklenen dizinin bu bölümünün konusu şöyle: Asya, Ali ve Volkan'ın Aras'ın evine gelmeleri ve evlilik teklifine şahit olmaları ile kendisini yine bir çıkmazın içinde bulur. Bu teklife henüz cevap verememişken, Leyla'nın Aras'tan boşanmasına rağmen ondan vazgeçmemesi işleri çıkmaza sokar.Leyla'ya yeni planında sürpriz bir isim eşlik ederken, Derin ve Volkan ilişkisini daha karmaşık hale getirecek bir olay yaşanır. Ali, annesine tepki verip babasına yaklaşırken Asya oğlu için kendi hayatından ödün vererek yeni bir fedakarlık yapacak midir? Yoksa Aras'a "evet" demeye hazır mıdır?Kanal D'nin sevilen dizisi "Sadakatsiz" son bölüm özeti şöyle:Leyla'nın, Asya ve Aras'ı fotoğraflarla tehdit etmesi üzerine gözler Aras'ın boşanma davasının sonucuna çevrilir. Aras'ın Londra'ya dava için dönmesinin ardından gergin günler yaşayan Asya için Ali'yle yaşadığı problemlere çözüm aramak öncelik iken, Derya'nın doğum gününde gelen ani bir haber herkesi derinden üzecektir. Volkan'a sürpriz bir ziyaretçi gelirken, Aras'ın mahkeme sonrası Tekirdağ'a dönüşü ile dava sonucu merak konusu olur.Sadakatsiz dizisinin çekimleri Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde yapılmaktadır.Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü Çarşamba günleri yayınlanıyor. Bu hafta da 15 Aralık Çarşamba günü Sadakatsiz 43. bölümü olarak yayınlanacak.Televizyon izleyicilerinin son favori dizisi Sadakatsiz geçen hafta yayınlanmamıştı ancak bu hafta Çarşamba günü yeni bölüm yayınlanması bekleniyor.