İzle Sadakatsiz tek parça 43. bölüm tek parça yeni bölüm

Sadakatsiz 43. bölüm Kanal D izle merakla bekleniyor ve son bölümde yaşananlardan sonra 15 Aralık Çarşamba günü ekranları başında bekleyişe geçti. Yeni bölüm Sadakatsiz dizisinde canlı yayın, Sadakatsiz son bölüm, Sadakatsiz 43. bölüm yeni bölüm izle, Sadakatsiz Kanal D izle şeklinde yapılan araştırmalarda dizinin yeni bölümüyle ilgili detaylar belli oldu.

15 Aralık 2021 10:07
İzle Sadakatsiz tek parça 43. bölüm tek parça yeni bölüm
Sadakatsiz yeni bölüm izle Kanal D'de izleyiciler tarafından merak ediliyor. Merak edilen bölümlerin başında gelen Sadakatsiz 43. bölüm, Sadakatsiz yeni bölüm, Sadakatsiz son bölüm izle Kanal D'de yayınlanıyor. Sadakatsiz 43. bölüm yeni sezon 15 Aralık 2021 Çarşamba saat 20:00'de Kanal D bu hafta yayınlanacak mı merak ediliyor.

İlk bölümünde izleyicileri ekran başına kilitleyen Sadakatsiz dizisinde son bölüm yani yeni bölüm 15 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 20:00'de yayınlanması bekleniyor. 
SADAKATSİZ 43. BÖLÜM YENİ SEZON İZLE TIKLA

SADAKATSİZ 40. BÖLÜM ÖZET



Kanal D'nin sevilen dizisi "Sadakatsiz" 43. bölümü ile ekrana geliyor. Merakla beklenen dizinin bu bölümünün konusu şöyle: Asya, Ali ve Volkan'ın Aras'ın evine gelmeleri ve evlilik teklifine şahit olmaları ile kendisini yine bir çıkmazın içinde bulur. Bu teklife henüz cevap verememişken, Leyla'nın Aras'tan boşanmasına rağmen ondan vazgeçmemesi işleri çıkmaza sokar.

Leyla'ya yeni planında sürpriz bir isim eşlik ederken, Derin ve Volkan ilişkisini daha karmaşık hale getirecek bir olay yaşanır. Ali, annesine tepki verip babasına yaklaşırken Asya oğlu için kendi hayatından ödün vererek yeni bir fedakarlık yapacak midir? Yoksa Aras'a "evet" demeye hazır mıdır?

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ, NELER OLDU?

Kanal D'nin sevilen dizisi "Sadakatsiz" son bölüm özeti şöyle: 

Leyla'nın, Asya ve Aras'ı fotoğraflarla tehdit etmesi üzerine gözler Aras'ın boşanma davasının sonucuna çevrilir. Aras'ın Londra'ya dava için dönmesinin ardından gergin günler yaşayan Asya için Ali'yle yaşadığı problemlere çözüm aramak öncelik iken, Derya'nın doğum gününde gelen ani bir haber herkesi derinden üzecektir.  Volkan'a sürpriz bir ziyaretçi gelirken, Aras'ın mahkeme sonrası Tekirdağ'a dönüşü ile dava sonucu merak konusu olur.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



SADAKATSİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sadakatsiz dizisinin çekimleri Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde yapılmaktadır.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü Çarşamba günleri yayınlanıyor. Bu hafta da 15 Aralık Çarşamba günü Sadakatsiz 43. bölümü olarak yayınlanacak.

Televizyon izleyicilerinin son favori dizisi Sadakatsiz geçen hafta yayınlanmamıştı ancak bu hafta Çarşamba günü yeni bölüm yayınlanması bekleniyor.



SADAKATSİZ NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Kanal D'de yayınlanan ve büyük izlenme oranlarına ulaşan Sadakatsiz son bölüm yeni sezon 15 Aralık Çarşamba 2021 saat 20:00'de full izle canlı olarak ekranlara geliyor. Sadakatsiz yeni bölümde yine izleyicileri ekran başına kilitleyecek gelişmeler yaşandı.

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