İZLE | Rizespor Malatyaspor maçı özeti ve golleri

Süper Lig'in 33. haftasında Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor karşılaştı.

20 Temmuz 2020 00:05
İZLE | Rizespor Malatyaspor maçı özeti ve golleri
Süper Lig'in 33. haftasında Çaykur Rizespor ile Yeni Malatyaspor, Didi Stadyumu'nda karşıaştı. Rizespor, maçı 3-0 kazandı.

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Kümede kalma yarışında büyük avantaj yakalayan Çaykur Rizespor'un golleri, 29. ve 35. dakikalarda Milan Skoda ve 31. dakikada Fernando Boldrin kaydetti.

Bu sonuçla beraber Çaykur Rizespor, puanını 35'e çıkardı ve 15. sırada yer aldı. Rize, Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Yeni Malatyaspor ise, 32 puanda kalarak 16. sırada yer aldı. Son haftaya ateş hattında giren Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK'ye konuk olacak.

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