İZLE: Portekiz'de şampiyon Porto!

Portekiz Ligi'nde Porto, deplasmanda Benfica'yı 1-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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İZLE: Portekiz'de şampiyon Porto!
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07 Mayıs 2022 22:08
Portekiz Ligi'nin 33. haftasında Benfica ile Porto karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Porto, 1-0 kazandı.

Porto'ya galibiyeti getiren golü 90+4. dakikada Pepe'nin asistinde Zaidu attı.

Bu sonucun ardından Porto, ligdeki puanını 88'e yükseltti ve ligin bitimine bir hafta kala en yakın takipçisi Sporting ile puan farkını 9'a çıkartarak şampiyon oldu.

Porto, Portekiz Ligi'nde 30. kez şampiyonluğunu ilan etti.

İŞTE PORTO'YA ŞAMPİYONLUĞU GETİREN MAÇ

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