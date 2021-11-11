İzle Misafir yeni bölüm izle (1. BÖLÜM), Yeni bölüm Misafir FOX TV HD izle tek parça

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İzle Misafir 1. bölüm olarak ekranlara gelecek yeni dizi, yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Ekranlara gelmek için dizinin 1. bölüm 11 Kasım Perşembe Misafir Hazal Kaya, Buğra Gülsoy, Ozan Dolnay, Bülent Şakrak'ın oynadığı dizi rating sıralamasında zirveye çıkmak için çabalıyor.Uzun süren sessizliğinin ardından Hazal Kaya Misafir 1. bölüm izle ekranlara geliyor ve 11 Kasım Perşembe günü yayınlanma tarihi bekleniyor.Gece, hayatında bir gün bile mutlu olmamıştır. Hayatının son günü olduğunu düşündüğü gün Erdem ile tanışır ve hayatını yeniden yazmaya karar verir. Erdem'in evine davet ettiği bu misafir, başta kendi olmak üzere herkes için yeni bir gün doğumu olacaktır.FOX TV dizisi 11 Kasım 2021 Perşembe günü başlayacak ve Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay'ın yanı sıra Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan oynuyor.Senaryosunu Özge Aras'ın uyarladığı ve yönetmenliğini Arda Sarıgün'ün yaptığı 11 Kasım Perşembe saat 20.00'de 1. bölümüyle yayınlanacak "Misafir"de; travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadın olan Gece (Hazal Kaya) ve eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir baba olan Erdem'in (Buğra Gülsoy) umut dolu karşılaşma hikayesi konu alınacak.