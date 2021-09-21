İzle Masumlar Apartmanı 39. bölüm tek parça kesintisiz full

MASUMLAR APARTMANI 39. BÖLÜM İZLE TIKLAYIN

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Yeni bölüm izle Masumlar Apartmanı izleyicilerin yoğun ilgisi ile birlikte yayınını sürdürüyor. Masumlar Apartmanı izleyicileri 21 Eylül 2021 Salı günü yeni bölümü izlerken son bölümde yaşananları da akıllarında tutuyor. Senaryosu, oyuncuları ve hikayesiyle gerçek hayattan uyarlanan dizinin yeni sezonu da büyük rating oranlarıyla devam ediyor. Masumlar Apartmanı sezon finali 39. bölüm izle vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Yayınlan son bölüm Masumlar Apartmanı 39. bölüm sezon finali olarak geçiyor ve TRT 1 ekranlarında yer alıyor.İnci'nin ölümünün ardından geçen zamanda kimsenin hayatın yeni zorluklarıyla mücadele edecek hali kalmamıştır. Memduh ve Ege birbirlerine ve apartmandakilere destek olmaya çalışırken, Han'ın hastaneden çıktıktan sonra kendini eski hayatına tamamen kapatması Safiye başta olmak üzere herkesi etkiler. Artık evdeki sorunlar içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Han'ın durumu, Naci'nin hastalığı Safiye'nin takıntılarını çok daha ileri bir safhaya taşır. Gülben, her zamanki gibi ailesinin yanında olmak için kendi mutluluğundan vazgeçer. Hikmet ise ilerleyen hastalığının etkilerini yaşarken unutkanlığı sebebiyle herkese zor anlar yaşatmaya devam eder. Sonunda bu duruma dayanamayan Neriman ipleri eline alır ve bir adım atar. Ancak apartmana gelen beklenmedik bir misafir işin seyrini değiştirecektir.İnci'nin gerçekleri öğrenmesinin ardından Han İnci'nin onu terk etmemesi için ikna etmeye çalışır. İnci ise kararlıdır. O sırada İnci'nin öğrendiği başka bir gerçek ise olayların akışını tamamen değiştirecektir.Safiye bir yandan Han ve İnci'nin yaşadıklarına üzülür, ailesini toparlamaya çalışırken, diğer yandan da Naci'nin gidişinin yaklaşmasıyla karmakarışık duygular içindedir.Esat ise Gülben'in neden onunla görüşmediğini öğrenmek için çırpınır ve sonunda Gülben'le konuşmayı başarır.Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben'in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. "Aşk", İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?Son bölüm Masumlar Apartmanı canlı yayın 38. bölüm yayınlanıyor. Full tek parça izle Masumlar Apartmanı TRT 1 HD yayını ile 39. bölüm ekranlara 21 Eylül Salı Salı günü geliyor. Masumlar Apartmanı 39. bölüm izle TRT tek parça yine heyecanlı anlar gözlerden kaçmıyor. TRT ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı son bölüm bu akşam ekranlara geliyor 21 Eylül Salı 2021 Salı canlı izle full yeni son bölüm 39. bölüm akşamında. Dizinin konusu Masumlar Apartmanı son bölüm öncesinde okumakta yarar vardır.