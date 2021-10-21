İZLE Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı Exxen, GS Galatasaray CANLI
Galatasaray Lokomotiv maçı canlı yayın izle, Galatasaray Lokomotiv Exxen canlı maç linki, Canlı bein Galatasaray Lokomotiv izle, Galatasaray Lokomotiv maçı canlı yayın linki, Galatasaray Lokomotiv maçı izle, Exxen Galatasaray Lokomotiv canlı izlemek için aramalar google'da artıyor. Avrupa Ligi'nde oynanacak olan kritik Galatasaray Lokomotiv maçı Exxen'den canlı yayınlanmaktadır. İşte Galatasaray maçını canlı izlemek için yapmanız gereken son dakika gelişmeleri haberimizde yer almaktadır.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Başkent Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek. Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Markus Hameter olacak. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak. Galatasaray grupta Lazio'yu yenip Marsilya ile berabere kalarak 4 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Lokomotiv Moskova ise Olimpik Marsilya ile 1-1 berabere kalıp, Lazio'ya 2-0 yendi ve grubun son sırasında kaldı.
Jose Mourinho, Fatih Terim'in prensini istiyor!
Süper Lig'de 9 maç sonunda topladığı 17 puanla 6. sırada yer alan Galatasaray'dan transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılı takımın Brezilyalı savunmacısı Marcao için yeni bir teklif gelebilir. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Marcao'yu Serie A devi istiyor. 1996 doğumlu Brezilyalı savunmacı, 2019 yılında Chaves'ten transfer edilmişti. 4 milyon Euro ödenen Marcao, sarı kırmızılıların en kilit futbolcuları arasında... Giresunspor karşılaşmasında takım arkadaşı Marcao'ya saldıran ve TFF tarafından 8 maçla cezalandırılan Marcao'ya teklifler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde Brezilya ekiplerinden Palmeiras'ın Marcao'ya teklif yapacağı iddia edilse de Brezilyalı oyuncu bu iddiaları reddetmişti. Dünyanın en önemli teknik direktörleri arasında yer alan Jose Mourinho, takımına sol ayaklı bir stoper arıyor. Kadrosunda Gianluca Mancini, Roger Ibanez, Marash Kumbulla, Smalling, Fazio gibi stoperler bulunan Roma, şampiyonluk yarışında kendilerini ileriye taşıyacak bir futbolcu arıyor. İtalya'da 8 maç sonunda topladığı 15 puanla dördüncü sırada yer alan Roma, savunma konusunda zaafiyet yaşıyor. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lazio ve Marsilya maçlarında hatasız oynayan Marcao, performansıyla dikkat çekmişti. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde iki maçta da gol yemedi. Brezilyalı savunmacı Marcao, uzun bir aradan sonra oynadığı Lazio maçında da maçın oyuncusu seçilmişti. İtalyan medyasında çıkan habere göre Roma, Marcao için 8 milyon Euro teklif edecek. Galatasaray ile sözleşmesini yeni uzatan Marcao'nun bu teklife ne yanıt vereceği, Galatasaray'ın 8 milyon €'yu kabul edip etmeyeceği ise henüz belli değil.
Berkan Kutlu'ya sürpriz talip: Dortmund!
Galatasaray'ın sezon başında 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Berkan Kutlu için sürpriz talip... Akşam'da yer alan habere göre; Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden Borussia Dortmund, Berkan Kutlu'ya kancayı taktı. Genç ve dinamik futbolcuları bünyesinde barındıran Borussia Dortmund'un 23 yaşındaki futbolcuyu devre arasında transfer etmek istediği iddia edildi. Bundesliga ekibinin oyuncu izleme komitesi, Galatasaray'ın 25 Ekim Pazartesi Vodafone Park'ta Beşiktaş ile oynayacağı derbi maç için Berkan Kutlu'yu izlemeye geleceği öğrenildi. Çaykur Rizespor maçında gördüğü kırmızı kartla İttifak Holding Konyaspor maçında takımını yalnız bırakan Berkan Kutlu'nun Beşiktaş derbisinde 11'de başlaması bekleniyor. Alman kulübünün Berkan Kutlu için 8 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edilirken Galatasaray'ın fiyat konusunda "tok satıcı" olacağı öğrenildi. Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesinin ardından teknik direktör Fatih Terim'le birlikte anlayış değişikliğine giden Galatasaray'da gençlere büyük önem veriliyor. Başkan Burak Elmas'ın genç futbolculara gelen transfer tekliflerine gönülsüz yaklaştığı biliniyor. Geleceğin Galatasaray'ını oluşturmak hedefiyle çıkılan yolda Elmas ve Terim, iskelet kadroyu bozmak istemiyor. Bu anlayışta Berkan Kutlu, Cimbom için önemli bir yere sahip. Yaz transfer döneminde Fatih Terim'in çok istediği Berkan Kutlu'ya İtalyan kulüpleri Sassuolo ve Genoa da talip olmuş, bu iki İtalyan kulübünün Berkan için Aytemiz Alanyaspor'a talip olması genç futbolcunun sarı-kırmızılıların transferini geciktirmiş fakat Berkan Kutlu'nun Galatasaray forması giymek istemesi tüm kapıları aralamıştı. İsviçre'de doğan Berkan Kutlu, futbola doğduğu şehrin takımı FC Monthey'de başladı. Monthey'in ardından Sion altyapısında geçen milli futbolcu, bu kulüpte profesyonel oldu. Kişisel yaşamına oldukça dikkat eden milli futbolcu, haziran ayında "Tam Saha" dergisine verdiği röportajda dünyaca ünlü İsviçreli tenisçi Roger Federer'in diyetisyeniyle çalıştığını açıklamıştı. Kobe Brytant ve Michael Jordan'ı örnek alan Berkan, bu iki sporcunun hayat hikayelerinin kendi hayatını değiştirdiğini sözlerine ekliyor. 29 Temmuz'da Galatasaray'a transfer olan Berkan Kutlu'nun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 5 milyon euro. Sarı-kırmızılı forma altında 13 maça çıkan genç futbolcunun 1 asisti var.
Galatasaray Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Diagne
297. Avrupa maçı
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki üçüncü maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 297. kez sahne alacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 296 müsabakanın 104'ünden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 78 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 394 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 443 gole engel olamadı.
1- (4) Galatasaray 2- (3) Lazio 3- (2) Marsilya 4- (1) Lokomotiv Moskova
Fatih Terim: "Bu grubu, Şampiyonlar Ligi grubu olarak değerlendiriyorum ve bu grupta her şey olabilir. Kaybedersek, Lokomotiv de devreye girer, grup karışır. Kazanırsak Ocak'ı görürüz." pic.twitter.com/0tqICHX0pM
Galatasaray'da sakatlıkları süren kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey karşılaşmada sahaya çıkamayacak. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Lokomotiv Moskova'ya karşı görev yapamayacak. Lokomotiv Moskova'da Murilo, Jedvaj, Rybus, Magkeev, Anton Miranchuk ve Ze Luis forma giyemeyecek.
Lokomotiv Moskova'da Smolov çok formda
Uefa Avrupa Ligi 3. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray ile Lokomotiv Moskova karşı karşıya gelecek.Lokomotiv Moskova, Rusya Ligi'nde alınan ilk yenilgi sonrası teknik direktör değişikliğine gitti. Milli arada Rus ekibinin başına Alman teknik adam Markus Gisdol getirildi. Gisdol yeni takımıyla çıktığı ilk mücadelede, Rubin Kazan ile deplasmanda 2- 2'lik beraberlik elde etti. Lokomotiv bu sonuçla, 11 haftası geriden kalan Rusya Ligi'nde 18 puanla 5. sıraya geriledi. Takımın en dikkat çeken özelliği, kadrodaki büyük çoğunluğu genç oyuncuların oluşturması. İlk 11'de genellikle 20-25 yaş arasında isimler yer alıyor. Gisdol, ilk maçında 17 yaşındaki kaleci Khudyakov'a şans tanıdı. Ancak Galatasaray karşısında 35 yaşındaki kaptan Guilherme'nin oynaması bekleniyor. Takımın en tehlikeli ismi, yine en tecrübeli oyunculardan, 31 yaşındaki Smolov. Rus santrfor, 11 lig maçında 7 kez fileleri havalandırdı ve çok formda. Orta sahada hücuma yönelik oynayan Rifat Zhemaletdinov da, 4 gol 5 asistlik performansıyla önlem alınması gereken bir diğer yetenek. Moskova ekibinin Galatasaray karşısında 4-1-4-1 veya 4-2-3-1 sistemiyle oynaması bekeniyor. Lokomotiv Moskova'nın son haftalardaki en büyük sıkıntısı savunmada. Çünkü ellerinde sadece tek bir stoper kaldı. 30 yaşındaki Brezilyalı savunmacı Pablo dışındaki tüm stoperlerin sakatlığı var. Bu nedenle ön libero Barinov'u Pablo'nun yanında sol stoper olarak kullanıyorlar. Galatasaray forvetleri bu sorunu avantaja çevirebilir.
Fransa'da Kerem Aktürkoğlu savaşı çıktı
Lyon & Kerem Aktürkoğlu haberlerinde bir gelişme daha yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün sözleşme uzatmak istediği Kerem'e, "İmza atma, bizi bekle" haberi gönderen Lyon, 23 yaşındaki kanat oyuncusunu 8 milyon Euro'ya alabilmenin hesaplarını yapıyordu. Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; bir başka Fransız kulübü Nantes da Kerem için devreye girdi. İki kulüp, scoutlarını Kerem'in maçlarını takip etmeleri adına özel olarak görevlendirdi. Başarılı oyuncu için devre arasında Lyon ve Nantes'ın Galatasaray'a resmi teklif yapmaları bekleniyor. Galatasaray'ın 24Erzincanspor'dan bonservissiz kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı formayla 46 maçta 9 gol atıp 6 asist yaptı.
Mustafa Muhammed'in sırrı ortaya çıktı!
Ligde üç maçlık bir galibiyet serisini yakalayan Galatasaray'da en çok dikkat çeken isimlerden birisi Mustafa Muhammed oldu. Mısırlı futbolcu eski günlere döndüğünü gösterdi. Yıldız futbolcunun yükseliş sırrı ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre Muhammed, hamile eşinin ülkesine dönmesi sonrasında bir sıkıntıya girdi. Mustafa Muhammed'in futbolunun psikolojik olarak yıpranması performansına da çok olumsuz şekilde yansıdı. Ancak golcü futbolcu 17 Ağustos'ta çocuk sevincini yaşadı. Yıldız futbolcu, ismini Oday Mustafa koyduğu oğluna 6 Eylül'de kavuştu ve adeta hayata döndü. Formu sürekli yükselen Muhammed son 2 maçta 3 gole imza attı.
Moskova, 6 maçtır galibiyete hasret
Lokomotiv Moskova, çıktığı son 6 resmi müsabakada galibiyet elde edemedi. Son galibiyetini Rusya Premier Lig'de 11 Eylül'deki Krylya Sovetov maçında alan başkent temsilcisi, sonrasındaki 4 lig maçında 3 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Lokomotiv Moskova, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 2 müsabakada ise birer beraberlik ve yenilgi gördü.
"Kupa 2"de galibiyet sayısında önde
Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde "Kupa 2"de çıktığı 22 müsabakada sadece 3 kez mağlup oldu. UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde Terim yönetiminde 22 maç yapan sarı-kırmızılılar, bu müsabakaların 10'unu kazanırken 9'unda ise berabere kaldı. Terim'in öğrencileri, futbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 33 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 21 gol gördü.
Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçından 10 istatistik
Galatasaray ile karşılaştığı dört Avrupa kupası maçının ikisini kaybeden Lokomotiv Moskova'nın (2G) bu turnuvalarda daha fazla mağlup olduğu sadece üç rakibi var: Atletico Madrid (4), Juventus (4) ve Bayern Münih (3). Galatasaray'ın Avrupa kupalarında ön elemeler haricinde Lokomotiv Moskova'dan (2) daha fazla mağlup ettiği sadece iki rakibi var: Dinamo Bükreş (4) ve Real Madrid (3). Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla oynadığı son altı maçın sadece birini kazanabilen Lokomotiv Moskova (3B 2M), bu süreçteki tek galibiyetini kalesini gole kapatabildiği tek karşılaşmada Galatasaray'ı 2-0 yenerek aldı. Rusya takımlarına konuk olduğu beş Avrupa kupası maçının birini kazanan Galatasaray (1B 3M), tek galibiyetini 2002/03 Şampiyonlar Ligi gruplarında eşleştiği Lokomotiv Moskova karşısında aldı. Avrupa kupalarında oynadığı son 11 iç saha maçının birini kazanabilen (2B 8M) ve son yedi karşılaşmada galibiyet alamayan Lokomotiv Moskova (2B 5M), bu süreçte sadece Kasım 2018'de Galatasaray'ı yenebildi. Avrupa Ligi'nde oynadığı son üç maçta da kalesini gole kapatan Galatasaray, daha önceki 11 karşılaşmada ulaştığı sayıyı geride bıraktı (2). Sarı-kırmızılıların UEFA Kupası/Avrupa Ligi tarihinde üst üste dört gole kapama yaptığı bir süreç bulunmuyor. Deplasmanda oynadığı son sekiz Avrupa kupası maçında gol atamayan Galatasaray (ön elemeler hariç), Rijeka'dan (2000-2014 arasında) bu yana üst üste dokuz dış saha karşılaşmasında fileleri havalandıramayan ilk takım olabilir. Bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı iki grup maçında mağlubiyet almayan Galatasaray (1G 1B), daha önce sadece üç kez Avrupa kupası gruplarındaki ilk üç karşılaşmasını yenilgisiz geçti (2009/10 Avrupa Ligi, 2000/2001 Şampiyonlar Ligi ve 2001/02 Şampiyonlar Ligi). Bu sezon forma giydiği ilk yedi resmi maçta altı gol atan Lokomotiv Moskova forveti Fedor Smolov, daha sonraki yedi karşılaşmadaki tek golünü son maçında Rubin Kazan filelerine gönderdi. Görev yaptığı son iki maçta üç gol atan Galatasaray santrforu Mostafa Mohamed, daha önceki 24 karşılaşmada aynı sayıda gol sevinci yaşamıştı.
"Kupa 2"de 87. randevu
Galatasaray, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 87. kez mücadele edecek. UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 86 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 34 galibiyet, 28 beraberlik ve 24 yenilgi yaşadı. Galatasaray, söz konusu maçlarda 135 gol atarken kalesindeki 108 gole engel olamadı.
Fatih Terim'in 90. Avrupa kupası maçı
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımı ile karşılaşacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 90. müsabakasına çıkacak. Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor. Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 89 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 35 galibiyet, 20 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 121 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 131 gol gördü.
Fatih Terim: "Gereksiz risk yok!"
Avrupa'da destan yazdığı günlere geri dönmeye çalışan Galatasaray bu yıla umutla bakıyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında evinde Lazio'yu mağlup etmişti. İkinci karşılaşmada ise Marsilya deplasmanından 1 puan çıkarmıştı. 4 puanla grupta lider konumda bulunan Cimbom bugün Lokomotiv Moskova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda hedef yine kazanmak. Teknik direktör Fatih Terim de öğrencilerinden Beşiktaş derbisini unutmalarını ve tamamen Lokomotiv'de alınacak 3 puana konsantre olmalarını istedi. İmparator geçmişteki başarılar için odaklandı. Galatasaray, Süper Lig'de kalesini gole kapatmayı bir türlü başaramıyor. Aslan, 9 maçın sadece 2'sinde gol yemedi. Avrupa'da ise durum çok farklı. Cimbom çok daha konsantre ve Marcao-Nelsson tandemiyle çıktığı Avrupa arenasında henüz kalesinde gol görmedi. Fatih Terim öğrencileriyle yaptığı toplantıda geriden oyun kurmakta ısrarcı olmalarını ancak gereksiz riske girmemelerini belirtti.