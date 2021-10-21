İZLE Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı Exxen, GS Galatasaray CANLI

LOKOMOTIV GALATASARAY MAÇI CANLI, TIKLAYIN



UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak.

Başkent Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek. Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Markus Hameter olacak. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Galatasaray grupta Lazio'yu yenip Marsilya ile berabere kalarak 4 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Lokomotiv Moskova ise Olimpik Marsilya ile 1-1 berabere kalıp, Lazio'ya 2-0 yendi ve grubun son sırasında kaldı.



Muhtemel 11'ler



Lokomotiv Moskova

Guilherme; Zhivoglyadov, Pablo, Barinov, Tiknizyan; Beka Beka, Kulikov, Maradishvili; Zhemaletdinov; Anjorin, Smolov



Galatasaray

Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Diagne







297. Avrupa maçı



UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki üçüncü maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 297. kez sahne alacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 296 müsabakanın 104'ünden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 78 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 394 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 443 gole engel olamadı. Guilherme; Zhivoglyadov, Pablo, Barinov, Tiknizyan; Beka Beka, Kulikov, Maradishvili; Zhemaletdinov; Anjorin, SmolovMuslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, DiagneUEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki üçüncü maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 297. kez sahne alacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 296 müsabakanın 104'ünden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 78 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 394 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 443 gole engel olamadı.

1- (4) Galatasaray

2- (3) Lazio

3- (2) Marsilya

4- (1) Lokomotiv Moskova



Fatih Terim: "Bu grubu, Şampiyonlar Ligi grubu olarak değerlendiriyorum ve bu grupta her şey olabilir. Kaybedersek, Lokomotiv de devreye girer, grup karışır. Kazanırsak Ocak'ı görürüz." pic.twitter.com/0tqICHX0pM



— Sporx (@sporx) October 21, 2021

Galatasaray'da sakatlıkları süren kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey karşılaşmada sahaya çıkamayacak. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Lokomotiv Moskova'ya karşı görev yapamayacak.

Lokomotiv Moskova'da

Murilo, Jedvaj, Rybus, Magkeev, Anton Miranchuk ve Ze Luis forma giyemeyecek.

