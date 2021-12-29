İzle Kuruluş Osman 77. bölüm fragman (YENİ BÖLÜM) 29 Aralık Çarşamba

Şeyh Edebalı, Tekfur Kosses'in saldırısına uğramış, Osman Bey İnegöl Kalesi'nde sıkışıp kalmış ve Boran Alp ise Vezir Alemşah'ın eline düşmüştür! Bu zor durumdan çıkmak için tüm becerisini kullanan Osman Bey, gücünü tekfurlarla birleştiren Vezir Alemşah'a karşı stratejisini kurar. Osman Bey'in "Burada bey de benim devlet de benim" sözlerine karşılık; Vezir Alemşah, Osman Bey'in gücünü kırmak için ağabeyi Gündüz Bey'e beylik vaat ederken, Osman Bey'i de tutuklar. Kayı Alpleri beylerinin tutuklanmasına itiraz ederken, tutuklanan Osman Bey yaralanır! Osman Bey, İnegöl Kalesi'nden nasıl kurtulacak? Şeyh Edebalı, Tekfur Kosses'in saldırısından kurtulabilecek mi? Vezir Alemşah, Boran'ı elinde tutmakla neyi hedefliyor? Gündüz Bey, Vezir Alemşah'ın teklifine ne yanıt verecek? Tekfur Nikola ve Tekfur Kosses, Mari'yi Kayı Obası'ndan nasıl çıkaracak? Osman Bey'in tutuklanması Kayı Obası'nda nasıl tepki bulacak?

DETAYLI KURULUŞ OSMAN 77. BÖLÜM NE ZAMAN?



Kuruluş Osman 77. bölüm izle son bölüm hakkında yazılanlardan sonra büyük ilgi çekti. Son bölümde yaşananlar full ve tek parça olarak ATV tarafından yayınlandı ve görücüye çıktı. Kuruluş Osman 29 Aralık 2021 Çarşamba tarihinde saat 20:30'da ATV'de yayınlanacak.







Kuruluş Osman son bölüm, Kuruluş Osman yeni bölüm izle, Kuruluş Osman son bölüm full, Kuruluş Osman ATV D izle full kesintisiz, Kuruluş Osman 77. bölüm özet neler olacak? ilgili detayları haberimizden takip edebilirsiniz. Yeni bölüm Kuruluş Osman Kuruluş Osman 77. bölüm tek parça izle 29 Aralık Çarşamba ATV izleyicileri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Büyük hayranları bulunan Kuruluş Osman 77. bölüm tek parça izle konusunda yapılan araştırmaların oldukça yüksek olduğu belli oldu. Kuruluş Osman 29 Aralık 2021 Çarşamba 77. bölüm izle tek parça full hd olarak yayınlandı ve yarışmanın takipçileri çok büyük bir hayran kitlesi ile diziyi izledi.Kayı Alplerinin kaçırıldığını öğrenen Vezir Alemşah küplere biner ve Şeyh Edebalı'yı zindana atar. Osman Bey, Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için stratejisini belirlerken, Vezir Alemşah ve tekfurların ittifakını bozmayı planlayarak İnegöl pazarını hedef alır. Nikola'dan Mari'nin intikamını almak için Osman Bey'le birlik olan Kosses ise Rogatus'u yanına çekme uğraşındadır.Osman Bey, gizlice Kayı Obası'na giderek ağabeyi Gündüz Bey'le sert biçimde yüzleşir. Ağabeyinden yokluğunda beylik postuna oturmasının hesabını soran Osman Bey, ardından kendisini asi ilan eden Vezir Alemşah'ın karşısına dikilir ve kılıcını boğazına dayar. Şeyh Edebalı'yı kurtarmak için Osman Bey'in planı ne olacaktır? Gizlice Kayı Obası'na giden Osman Bey'i bekleyen tehlike ne? Osman Bey, Vezir Alemşah ile tekfurların ittifakını bozabilecek mi? Osman Bey, Vezir Alemşah'la nasıl hesaplaşacak? Kayı postuna oturan Gündüz Bey'in yeni hamlesi ne olacak?Osman Bey ağır yaralı vaziyette olmasına rağmen Vezir Alemşah'ın adamlarından kurtulup bir mağaraya sığınmayı başarır. Osman Bey sığındığı mağarada ölüm kalım savaşı verirken, onun yokluğunda Kayı Obası'nın başsız kalmasını istemeyen Gündüz Bey posta oturur. Boran Alp de Gündüz Bey'e bağlılığını bildirir. Malhun Hatun, Osman Bey'e yapılan suçlamalarla ilgili Vezir Alemşah'tan hesap sorarken; Bala Hatun da Osman Bey'i bulabilmek için her yolu dener. Tekfur Nikola kendisine yaşattıklarının intikamını almaya ant içtiği Mari'yi yaralarken, Turgut Bey ise Mari'yi kurtarmak için İnegöl Kalesi'ne sızar.Ağır yaralı haldeki Osman Bey yeniden ayağa kalkabilecek mi? Osman Bey peşindeki Konur Alp ve adamlarına yakalanmamak için ne yapacak? Malhun Hatun ve Bala Hatun, posta oturan Gündüz Bey'e karşı nasıl bir tavır alacak? Nikola'ın yaraladığı Mari kurtulabilecek mi? Turgut Bey, Mari'yi kurtarmak icin neler yapacak?