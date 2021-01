İZLE Konyaspor Galatasaray maçı şifresiz, Konyaspor Galatasaray CANLI

KONYASPOR GALATASARAY: SON DURUM





Galatasaray ligde çıktığı 15 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 30 puan topladı.

Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan İttifak Holding Konyaspor ise 19 puana sahip.

Konyaspor'da Ömer Ali Şahiner, Miya, Alper, Adil, Anicic, Volkan, Hurdato ve Edouk sakatlıkları nedeniiyle Galatasaray'a karşı olmayacak isimler.

Galatasaray'da Falcao, Etebo, Feghouli, Omar sakatlığı; Emre Kılınç, Arda ve Marcao ise cezaları nedeniyle kadroda yer almayacak.





GALATASARAY'DA HANGİ OYUNCULAR CEZA SINIRINDA?



Galatasaray'da Ömer Bayram, Younes Belhanda ve Christian Luyindama, İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



GALATASARAY, 27 MAÇTIR KONYASPOR'A YENİLMEDİ



Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek İttifak Holding Konyaspor, rakibi karşısında uzun süredir galip gelemiyor. Yeşil-beyazlı ekip, ligde Galatasaray'ı 27 maçtır yenemiyor. Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003'te evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 27 karşılaşmadan 20'sini yitirdi, 7'sinde berabere kaldı, 17 yılı aşkın süredir 3 puana ulaşamadı.

Galatasaray, Süper Lig'de son 27 maçtır Konyaspor'a yenilmiyor; 17 yıl. pic.twitter.com/Cb7RfzhgWP



— Sporx (@sporx) January 5, 2021

KONYASPOR - GALATASARAY: 29. MAÇ



Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de salı günü 39. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 38 maçtan 28'ini Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 75 golüne, yeşil-beyazlılar 21 golle yanıt verebildi. Takımlar arasında geçen sezon İstanbul'da oynanan maç 1-1 berabere biterken, Konya'daki karşılaşmayı Galatasaray 3-0 kazandı.



KONYASPOR - GALATASARAY: KONYA'DAKİ MAÇLAR



Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 19 maçta galibiyet sayılarında 13-2 önde bulunuyor. İki takım, Konya'da 4 müsabakada da berabere kaldı.





Sehic

Skubic

Ahmet Çalık

Abdülkerim Bardakçı

Guilherme

Hadziahmetovic

Jevtovic

Shengelia

Daci

Cikalleshi

Kravets

Okan

Linnes

Luyindama

Donk

Saracchi

Taylan

Oğulcan

Belhanda

Ömer

Emre Akbaba

Diagne

2007-2008 sezonunda İstanbul'da yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki iki galibiyetini de 1-0'lık sonuçlarla aldı.



Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Konyaspor ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında salı günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Konyaspor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Galatasaray'da teknik heyetin 'aman yeniden sakatlanmasın' düşüncesiyle riske etmediği ve kendisini hazır hissedene kadar da sahaya sürmediği Radamel Falcao'nun sakatlanması tüm hesapları altüst etti. Sarı kırmızılı yönetim, yıllık garanti ücreti 5 milyon Euro olan Kolombiyalı futbolcuyu ara transferde elden çıkarmayı planlıyordu. Bu nedenle de kendisine tolerans gösterildi. Sakatlığının transfere engel olmaması adına, kendisine "Tamamen iyileşene kadar bekle" denildi. Falcao da 2 aylık tedavi sonrasında, "Oynamaya hazırım" deyince Trabzon maçının son 5 dakikasında sahaya sürüldü. Antalyaspor karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna giren Kolombiyalı, sağ üst adalesinden 9. kez sakatlanınca oyunda sadece 29 dakika kalabildi. Ocak ayındaki maçlarda oynamayacak olan Falcao'nun Amerika'ya transferi de bu sakatlıkla tehlikeye girdi. Inter Miami'nin istediği futbolcunun durumunu netleştirmek için menajeriyle bir görüşme yapılacak ve ondan sonra yol haritası belirlenecek.Orta saha ve kanat transferinin yanı sıra Aslan artık sağ bek ve forvet de arıyor. FFP yüzünden oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamayan Galatasaray, devre arasında en az 4 takviye yapmayı düşünüyor. Orta saha ve kanat arayan sarı-kırmızılı kulüp, Omar'ın kazası sonrasında listeye sağ beki de eklerken, Falcao'nun sakatlığı forvet transferini kaçınılmaz hale getirdi. Yazın Etebo dışında tüm transferlerini serbest oyunculardan yapan Galatasaray, devre arası takviyesine bütçe oluşturmak için oyuncu satmak zorunda. Christian Luyindama'yı, İtalyanlar Marcao'yu uzun süredir takip ediyor. Teknik heyetin raporunu dikkate alan yönetim, bu iki stoperden Luyindama'ya gelecek teklifleri değerlendiremeye alacak. Sezon başında Marcao'ya Roma'dan gelen 13 milyon Euro'luk teklife 'Hayır' diyen Galatasaray, Brezilyalı stoperi için yine tok satıcıyı oynayacak. Takımda kalması ve sözleşmesinin uzatılması planlanan Marcao hakkında "Sezon sonunda 20 milyon Euro'yu görür" görüşü hakim.Yılbaşı akşamı talihsiz bir olay yaşayan ve havai fişek yüzünde patlayan Omar Elabdellaoui'nin tedavisi devam ediyor. Görsel rehabilitasyona bağlı olarak sol gözde belirli derecede artış olması doktorları sevindirdi. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; daha hasarlı sağ gözde toparlanma söz konusu. Oyuncuya 40 gün boyunca özel damlalarla medikal tedavi uygulanacak. Öte yandan Habertürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Omar Elabdellaoui'nin durumuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Fatih Altaylı'nın o sözleri... "Omar'ın durumuyla ilgili konuştuğum doktorlar bana diyor ki, savaş pilotu olmaz, eskisi gibi olmayacak ama futbol oynamasına mani olmayacak. Bu havai fişeklerin böyle serbest satılması doğru bir şey değil. Benim de elimde havai fişeğin patlamışlığı vardır. Kaşım gözüm dağılmıştır, gözümü Allah korumuştur. Havai fişek oyuncak değil, tehlikeli bir şey. Bu olay olduğunda, bu çocuğun evi Hadımköy'de imiş. Abdurrahim Albayrak en yakın göz hastanesini aramış, 'Aman vakit kaybetmeden getirin' demişler. Sonra bu çocuğu daha uzak hastaneye götürmüşler. Benim söylediğim şu, yarım saat daha yakın mesafede. Niye en yakına değil de, sponsorun diye niye yarım saat uzaktaki hastaneye götürüyorsunuz? Benim sorum bu. En yakına götürmek varken kulübün sponsoru diye oraya götürüyorsun. O hastane 'Biz de çok iyi yaptık' diyor, ben size kötü yaptınız demiyorum ki. Benim söylediğim o yarım saatte göz kör olsaydı. Benim söylediğim, yönetimin basiretsizliği dediğim buydu."Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 4 maçlık cezası bugün sona erecek. Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Fatih Terim'e gördüğü kart ve sonraki eylemlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 5 maç men cezası verdi. Tahkim Kurulu ise tecrübeli teknik adamın cezasını 4 maça indirdi. Süper Lig'deki Göztepe, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımının başında yer alamayan Terim, İttifak Holding Konyaspor müsabakasında da görev yapamayarak cezasını tamamlayacak.Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim bugünkü Atiker Konyaspor maçında zorunlu revizyona giderken, deplasmana götürülen takımda 21 kişilik kadro tamamlanamadı. Terim, savunmanın merkezinde cezalı Marcao'nun yokluğunda Donk-Luyindama ikisine görev verecek. Bekler ise son maçta olduğu gibi Linnes ve Saracchi olacak. Antalya maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Taylan bugün sahadaki yerini olacak. Galatasaray'da özelikle orta saha ve ön bölgede tecrübeli teknik adamı işi kolay görünmüyor. Feghouli'nin sakat, Babel'in hazır olmayışı ve Arda Turan ile Emre Kılınç'ın cezaları nedeniyle elinde sınırlı seçenek bulunan Terim, Oğulcan'ı sağ tarafa çekmeyi düşünüyor. Belhanda, Ömer Bayram ve Emre Akbaba da forma giyecek diğer isimler olacak. Antalya maçında antrenman eksiği olduğu gerekçesiyle kadroya alınmayan Mbaye Diagne bugün gol ayağı olarak en uçtaki yerini alacak. Sahaya 21 kişi çıkabilecek olmasına rağmen eksiklerden dolayı 19 kişilik kamp kadrosuyla Konya'nın yolunu tutan Galatasaray'da cezalı Arda Turan da kafileyle birlikte deplasmana gitti. Sarı-kırmızılıların dün sabah yaptığı son çalışma taktik ağırlıklı geçti. Teknik Direktör Fatih Terim, Konya karşısında görev yapacak 11'i denedi.Türkiye'de futbolseverler her hafta birçok karşılaşmanın oynandığı sırada internet üzerinden maç izlemek için aramalar yapıyor. Yayıncı kuruluş beİN Sports'tan yayınlanan karşılaşmalar sadece Digitürk üzerinden abone olarak izlenilebilmektedir. İnternet üzerinden herhangi illegal bir yayın suç olarak değerlendirilir ve bu şekilde yayın izleyen kişiler de cezalandırılır. Süper Lig maçlarını üyelik alarak Digitürk Play üzerinden izleyebilirsiniz. Fiyat tarifesine de aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.beIN Sports Türkiye, 2000 yılında IŞIK TV adıyla Mehmet Emin Karamehmet tarafından Digiturk platformu için satın alınan, 2001 yılında yine Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından adı LİG TV yapılan ve 2017 yılında beIN Media Group tarafından adı beIN SPORTS olarak değiştirilen, 2001 yılı başından beri Süper Lig maçlarının naklen yayın haklarını elinde bulunduran ve Digiturk dijital platformundan yayın yapan Türk şifreli futbol kanalıdır. Kanalın sahibi Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş.'dir.Süper Lig, 1. Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Ligi, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Brezilya Serie A, São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası, EuroLeague, EuroCup, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Basketbol Süper Ligi'nin müsabakalarını yayınlayan 7 beIN SPORTS Türkiye kanalından canlı yayınlamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından "2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 Futbol Sezonları TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için Düzenlenen Medya Hakları İhalesi"nde Süper Lig'in canlı yayın haklarını içeren A paketini, 321 milyon dolarlık teklifiyle Digiturk'ün kazanmasıyla birlikte Lig TV ve yüksek çözünürlükle yayın yapan kardeş kanalı Lig TV HD, 2013-2014 sezonuna kadar Süper Lig yayın haklarını elinde tutmaya hak kazanmıştır. 2012-13 sezonundan itibaren TFF ile yapılan anlaşma ile TFF 2. ve 3. Lig'e Digiturk 2 yıl geçerli olmak üzere sponsor olmuştur. Lig TV de bu anlaşma gereği bu liglerdeki önemli maçları yayınlamaya hak kazanmıştır.13.01.2017 Cuma gününden itibaren kanalların ismi beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 2, beIN SPORTS 3, beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Daha sonra sırasıyla beIN SPORTS 4K, 91.KANAL, 92.KANAL ve 93.KANAL kanalları açılmıştır. Bu en son açılan kanallarda müsabakalar dışında herhangi bir yayın bulunmamaktadır. Kısa bir süre sonra 93.KANAL çakışan müsabaka olmadığından geçici olarak kapatılmıştır. 91.KANAL ve 92.KANAL kanallarının isimleri beIN SPORTS Max 1 ve beIN SPORTS Max 2 olarak değiştirilerek devamlılık sağlanmıştır. Pek yakında 93.KANAL, beIN SPORTS Max 3 adıyla yeniden açılacaktır. beIN SPORTS Haber kanalı test yayınlarına başlamıştır. Çok yakında Normal yayınlarına başlayacak ve platformun Türksat'taki ilk şifresiz kanalı olacaktır. beIN CONNECT ile bu müsabakaların önemli anları ve özetleri internet aracılığı ile interaktif bir şekilde de yayın yapılmaktadır. S Sport kanalı ile yapılan anlaşma neticesinde İngiltere Premier Ligi'nde çakışan müsabakalar beIN SPORTS kanallarında yayınlanmaktadır. Müsabakalar genelde kanal sayısı yetmediği için beIN CONNECT üzerinden yapılmaktadır.2000 yılı sonlarında Süper Lig yayın halklarını elinde bulunduran IŞIK TV'yi satın alarak spor kanalının temellerini atmıştır.2001 yılında Digiturk bünyesinde ki ilk yayınlanan müsabaka Erzurumspor - Galatasaray futbol karşılaşmasıdır.2003 yılında Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından isimi değiştirilerek LİG TV resmen kurulmuş oldu.2008 yılında LİG TV'ye bağlı SPORMAX kanalı kurulmuştur ve LİG TV logosu değiştirilmiştir.2009 yılında LİG TV HD ve SPORMAX HD kanalları yayına başlamıştır.2010 yılında LİG TV 3D kanalı yayına başlamış ve ilk yayını Fenerbahçe - Galatasaray derbisi olmuştur. Ayrıca bu karşılaşma da ilk kez Spidercam teknolojisi kullanılmıştır. Ayrıca Show TV'de yayınlanan Spor Sayfası haber programı bir süre her akşam LİG TV merkez stüdyolarından yayınlanmıştır.2011 yılında LİG TV 2 kanalı açılmış ve bütünlüğü sağlamak amacıyla SPORMAX kanalının adını değiştirerek LİG TV 3 yapılmıştır.2014 yılında LİG TV 4 kanalı yayına başlamıştır. Ayrıca Digiturk'de ilk kez 4K canlı yayın yapılmıştır. Bu yayın Galatasaray - Spartak Trnava derbisi olmuştur.2015 yılında beIN Media Group Digiturk platformunu satın alarak spor konusunda daha fazla yayın yapılmış böylelikle kanal sayısı müsabaka fazlalığından yetmemeye başlamıştır ve bu nedenle 2 geçici kanal açılmıştır.2016 yılında LİG TV 4K kanalı dönüşümlü yayına başlayarak tam anlamıyla 4K yayını başlamıştır.2017 yılında LİG TV kanalları isim değiştirerek beIN SPORTS olmuştur ve bu sezonda 4 kanal yetmemiş geçici 3 kanal daha açılmıştır. Ayrıca beIN SPORTS 3D kanalı kapatılmıştır.2017 yılı yazında sürekli geçici kanal yerine 2 spor müsabakası yayınlayan Max 1, Max 2 kanalları ve 1 spor haberi yayını yapan Haber kanalı yayına başlamıştır.Şu an 7-SD, 7-HD ve 1-UHD kanalları ile toplam 15 kanalla yayınlarını gerçekleştirmektedir.beIN SPORTS 1'de Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 2'de Süper Lig, Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 3'te Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 4'te São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 1 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 2 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 3 Max'de yayınlanacak müsabakalar belli değildir.beIN SPORTS Haber'de Spor müsabakalarıyla ilgili haberleri ve çeşitli programlar yayınlanacaktır.beIN SPORTS 4K'da Süper Lig'den seçilen müsabakalar yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 77 numaralı kanaldır. 4 Ocak 2000'de IŞIK TV adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV ve beIN SPORTS 1 olarak değiştirilmiştir. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 377 numaralı kanaldır. 13 Nisan 2008'de LİG TV HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 1 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 1 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır. Ayrıca 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını HD kalitesi ile yayınlamıştır. Süper Lig'in 2010-11 sezonunda birçok yeniliğe gitmişlerdir. Maç yayınlarında saniyede 1000 kare çekebilen Phantom HD kamerayı bazı karşılaşmalarda kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca ilk defa bu sezondan itibaren Süper Lig'de oynanan 9 maçın hepsini canlı yayınlamaya başlamıştır. Maç yayınlarının çekimlerini 2008-09, 2009-10 sezonlarında HD Protek firması yapmıştır. 2010-11 sezonunda da HD Protek çekimlere devam etmektedir.Digiturk platformunda 78 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 2 olarak değiştirilmiştir. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 378 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 2 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 2 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 79 numaralı kanaldır. 23 Ağustos 2008'de SPORMAX adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 ve beIN SPORTS 3 olarak değiştirilmiştir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır. Wimbledon Tenis Turnuvası, ATP World Tour Masters 1000 karşılaşmaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 379 numaralı kanaldır. 27 Eylül 2008'de SPORMAX HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 HD ve beIN SPORTS HD 3 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 3 kanalı ile eş zamanlı HD kalitesinde yayın yapmaktadır. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 80 numaralı kanaldır. 20 Ekim 2015'te Lig TV 4 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Müsabaka olduğu zaman sadece canlı yayın yapılmaktadır. Onun dışında sadece haftalık ya da günlük müsabaka programını gösterir. Bu kanaldan São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır