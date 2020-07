İZLE | Konyaspor Başakşehir maçı özeti ve golleri

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

(66) Başakşehir

(62) Trabzonspor

(57) Sivasspor

(56) Beşiktaş

(52) Galatasaray

(51) Alanyaspor

(50) Fenerbahçe



KAZANIRSA ŞAMPİYON OLACAK



Başakşehir, gelecek hafta Kayserispor'u yenerse Süper Lig tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşacak.



Başakşehir'in kalan maçları

Kayserispor

Kasımpaşa (D)



Trabzonspor'un kalan maçları

Konyaspor

Kayserispor (D)

OKAN BURUK'TAN TEK HAMLE

KONYASPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

'in 32. haftasında liderdeplasmanda kümede kalma mücadelesindekiile karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen maçta gol yağmuru yaşandı ve Konyaspor tarihe geçecek maçı 4-3 kazandı. Başakşehir 3. dakikada Visca'nın penaltıdan attığı golle öne geçerken, Konyaspor 20 ve 45+1. dakikalarda Miya ile 27. dakikada Ömer Ali ile ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. 2. yarıda uyanan Başakşehir, 70. dakikada Demba Ba ve 77. dakikada Elia'nın golleriyle 3-3'ü yakaladı. Lider galibiyet için saldırırken, Konyaspor'da Skubic sahneye çıktı ve 85. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Skubic, attığı golün ardından duygusal anlar yaşadı ve sahanın ortasında gözyaşlarını tutamadı.12 maç sonra yenilen Başakşehir, 66 puanda kaldı ve Trabzonspor'un da kaybetmesinin ardından 4 puanlık farkı korudu. Konyaspor ise son 3 maçta 2. galibiyetini alarak puanını 33 yaptı ve 14. sıraya kadar yükseldi.Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir evinde Kayserispor'u konuk edecekken, Konyaspor deplasmanda bir diğer şampiyonluk adayı Trabzonspor'a konuk olacak.Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligde son oynadıkları Yukatel Denizlispor müsabakasının ilk 11'inde bir değişiklik yaptı.Buruk, Yukatel Denizlispor müsabakasının ilk 11'inde yer alan Ponck'un yerine Epureanu'yu ilk 11'e dahil etti.Medipol Başakşehir, karşılaşmaya Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Visca, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Aleksic, Crivelli ve Demba Ba ilk 11'iyle başladı.İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, geçen hafta Gaziantep Futbol Kulübü ile yaptıkları maçın ilk 11'ine göre takımını 2 değişiklikle sahaya sürdü.Korkmaz, Gaziantep FK maçının ilk 11'inde yer alan Jevtovic ve Bajic'in yerine Jonsson ve Hadziahmetovic'i ilk 11'e dahil etti.Konyaspor, karşılaşmaya Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper Uludağ, Volkan Fındıklı, Jonsson, Milosevic, Miya, Hadziahmetovic ve Ömer Ali Şahiner ilk 11'iyle başladı.3. dakikada konuk ekip öne geçti. Visca'nın kullandığı köşe atışında hakem Cüneyt Çakır, Miya'nın altıpas üzerinde topa elle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Visca, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-110. dakikada Crivelli'nin ceza sahası dışından şutunda, top yandan auta gitti.20. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Alper Uludağ, ceza sahası içerisine ortasını yaptı. Topa gelişine vuran Miya, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-125. dakikada Mehmet Topal'ın ceza sahasına ortasında iyi yükselen Skrtel'in kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.28. dakikada Konyaspor öne geçti. Hadziahmetovic'in ceza sahası içerisinden pasına hareketlenen Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-145+1. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Hadziahmetovic'in ceza sahası içerisine gönderdiği topu güçlükle kontrol eden Miya'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.50. dakikada Milosevic'in ceza sahası ön çizgisine yakın noktadan şutunda, top yandan auta gitti.52. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.54. dakikada Miya'nın kaleyi cepheden gören noktadan şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.70. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Visca'nın ceza sahası içerisinden pasına hareketlenen Demba Ba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-277. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Caiçara, ceza sahası içerisine ortasını yaptı. Topa gelişine vuran Elia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-384. dakikada ev sahibi ekip tekrar öne geçti. Jonsson'un ceza sahasına pasına hareketlenen Skubic'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-3Konya Büyükşehir BelediyeCüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunErtuğrul Taşkıran, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper Uludağ, Volkan Fındıklı (Dk. 73 Jevtovic), Jonsson, Milosevic (Dk. 79 Thuram), Miya (Dk. 74 Selim Ay), Hadziahmetovic, Ömer Ali ŞahinerMert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu (Dk. 59 Berkay Özcan), Clichy, Visca, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci (Dk. 70 Robinho), Aleksic (Dk. 46 Elia), Crivelli (Dk. 89 Mahmut Tekdemir), Demba BaDk. 3 Visca (Penaltıdan), Dk. 70 Demba Ba, Dk. 77 Elia (Medipol Başakşehir), Dk. 20 ve 45+1 Miya, Dk. 28 Ömer Ali Şahiner, Dk. 84 Skubic (İttifak Holding Konyaspor)Dk. 2 Miya, Dk. 9 Uğur Demirok, Dk. 35 Milosevic, Dk. 90+6 Ali Turan (Yedek kulübesinde) (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 31 Visca, Dk. 32 Aleksic, Dk. 48 Epureanu (Medipol Başakşehir)