İZLE Konya Beşiktaş maçı, Konyaspor Beşiktaş CANLI

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Konyaspor - Beşiktaş canlı olarak beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Sehic, Skubic, Abdülkerim, Adil, Guilherme, Mpoku, Soner, Endri, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi

Ersin, Umut, Vida, Serdar, Rıdvan, Ghezzal, Pjanic, Josef, Oğuzhan, Larin, Batshuayi

Teknik sorumlu Önder Karaveli yönetiminde 3 maçta iki galibiyet ve bir beraberlik ile 7 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, İttifak Holding Konyaspor'u yenerek ilk yarıyı galibiyetle bitirmeye çalışacak. Beşiktaş, ligde 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 28 puan elde etti.

İttifak Holding Konyapor ise 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 36 puan topladı.