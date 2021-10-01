(İZLE) Kırmızı Oda 45. bölüm TV8 izle yeni bölüm

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Kırmızı Oda yeni bölüm 1 Ekim Cuma ekranlarda seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümde yaşananlar Kırmızı Oda 45. bölümde ekranlardaki yerini alacak. TV8'de yayınlanan ve ratinglerin zirvesine yerleşen Kırmızı Oda izle yeni bölümünde neler yaşanacak? detayları haberimizde.
Kırmızı Oda 45. bölüm izle seçeneği sayesinde takipçiler yeni bölümü bekliyor. Son bölüm Kırmızı Oda 45. bölüm izle 1 Ekim'de vatandaşların heyecanla ekran başına geçeceği anları temsil ediyor. Yeni bölümünde Kırmızı Oda dizisi her Cuma olduğu gibi bu Cuma da ekranlarda olacak.
Kırmızı Oda yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00'de TV8'de yayınlanıyor.
Kırmızı Oda'nın 45. bölümünde yine birbirinden ilginç olaylar yaşanacak. Yeni bölüm Kırmızı Oda'da Doktor hanım yeniden insanlara ışık olmaya devam ediyor.
KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM KONUSU
Hayatın içinden, yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV8 ekranlarında yayınlanacak olan "Kırmızı Oda" dizisinde başrol oyuncusu Binnur Kaya, psikiyatri kliniği sahibi bir psikiyatristi canlandıracak.Psikiyatri kliniğindeki doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatlarının ele alınacağı "Kırmızı Oda"da izleyici ile buluşacak her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak ve belki de izleyiciler Kırmızı Oda'da kendinden parçalar bulacak.Kliniğe gelen hastalar, o güne kadar kimseye söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de o hikayelerde kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair izleri fark edecek.
KIRMIZI ODA OYUNCULARI Binnur Kaya Tülin Özen Burak Sevinç Meriç Aral Halit Özgür Sarı Gülçin Kültür Şahin Sezin Bozacı Baran Can Eraslan
Vatandaşların ilgiyle takip ettiği dizi olan Kırmızı Oda TV8'de yayınlanıyor ve Cuma günü yayınlanacak 45. bölümü televizyonda yayınlanıyor. Kırmızı Oda 1 Ekim 2021 Cuma saat 20:00'de yeni bölüm ekranlara gelecek.