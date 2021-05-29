İzle Kırmızı Oda 39. bölüm kesintisiz TV8 full HD

Kırmızı Oda 39. bölüm izle TV8 ekranlarında seyirciyle yeni bölüm olarak yayınlanıyor. Yeni bölüm Kırmızı Oda 39. bölüm izle 29 Mayıs 2021 Cuma yayınında yine birbirinden ilginç gelişmeler olacak. Senaryosu, yapımcısı ve televizyon ekranlarındaki başarısı ile Kırmızı Oda dizisine yoğun ilgi bu hafta da sürmesi bekleniyor. Peki bu hafta Kırmızı Oda dizisinde ne olacak? Kırmızı Oda 39. bölüm izle detayları haberimizde...

29 Mayıs 2021 00:09
İzle Kırmızı Oda 39. bölüm kesintisiz TV8 full HD
Kırmızı Oda 39. bölüm izle seçeneği sayesinde takipçiler yeni bölümü bekliyor. Son bölüm Kırmızı Oda 39. bölüm izle vatandaşların heyecanla ekran başına geçeceği anları temsil ediyor. Yeni bölümünde Kırmızı Oda dizisi her Cuma olduğu gibi bu Cuma da ekranlarda olacak. Ekranların en sevilen dizilerinden Kırmızı Oda 38. bölümünde son bölüm, Kırmızı Oda kesintisiz tek parça, Kesintisiz full canlı merakla bekleniyor. Kırmızı Oda 39. bölüm 29 Mayıs izle seyircisi ile Cuma günü buluşuyor. 

Kırmızı Oda 39. bölüm izle 29 Mayıs 2021 Cuma saat 20:00'de TV8'de yayınlanacak.

KIRMIZI ODA 39. BÖLÜM İZLE TV8 YENİ BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN



KIRMIZI ODA 39. BÖLÜM ÖZET
 Nihal (Esra Ronabar),Zafer (Yiğit Özşener) ilk görüşte aşık olduğunu ve Zafer'in ummadığı anda kendisine evlenme teklif ettiğini Doktor Hanım'a anlatırken, Zafer ise başka bir kadına aşıkken babası yüzünden ondan vazgeçip, Nihal'le evlendiğini itiraf etmesi Doktor Hanım'ı hayli şaşırtır.

Sadi (Erkan Petekkaya),Cemre'nin ölümün ardından Abdullah ve adamlarından intikam almak için Miço ile birlikte yaptıkları planı Doktor Hanım'la paylaşır.

Vahit (Uğur Yücel),babası ile aynı hastalığa yakalandığını anlarken, çocukluğunda babasının kendisine ve annesine yaşattığı travmayı da Doktor Hanım'a açar.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZET
Doktor Hanım, eşi Zafer'le mutlu bir hayatı olduğunu ve kendisini el üstünde tuttuğunu söyleyen Nihal'in (Esra Ronabar) zamansız bayılmalarının nedenini çözmeye çalışır. Zafer ise (Yiğit Özşener) evliliğindeki sorunlarla ilgili zekice tespitleri ile Doktor Hanım'ı şaşırtır.

Recai (Gökhan Yıkılkan), eşine karşı kötü davranışlarına Nazlı'nın kendisine gösterdiği yoğun ilginin sebep olduğunu kabul eder. Doktor Hanım da Recai'nin geçmişine inerek hissettiği değersizlik duygusunun kaynağını çözmeye çalışır.

Sadi'nin (Erkan Petekkaya) Abdullah'ın çetesinin içindeki hikayesi devam ederken, çeteye yeni katılan Emre ile ilgili verdiği sır Doktor Hanım'ı etkiler. Sadi, yaşadıklarını anlatırken ufak çaplı bir kriz geçirir.

SON BÖLÜM KIRMIZI ODA FULL İZLE YOUTUBE




KIRMIZI ODA OYUNCULARI Binnur Kaya

Tülin Özen

a Burak Sevinç

Meriç Aral

Halit Özgür Sarı

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan



KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM ÖZET

Doktor Hanım, eşi Zafer'le mutlu bir hayatı olduğunu ve kendisini el üstünde tuttuğunu söyleyen Nihal'in (Esra Ronabar) zamansız bayılmalarının nedenini çözmeye çalışır. Zafer ise (Yiğit Özşener) evliliğindeki sorunlarla ilgili zekice tespitleri ile Doktor Hanım'ı şaşırtır.

Recai (Gökhan Yıkılkan), eşine karşı kötü davranışlarına Nazlı'nın kendisine gösterdiği yoğun ilginin sebep olduğunu kabul eder. Doktor Hanım da Recai'nin geçmişine inerek hissettiği değersizlik duygusunun kaynağını çözmeye çalışır.

Sadi'nin (Erkan Petekkaya) Abdullah'ın çetesinin içindeki hikayesi devam ederken, çeteye yeni katılan Emre ile ilgili verdiği sır Doktor Hanım'ı etkiler. Sadi, yaşadıklarını anlatırken ufak çaplı bir kriz geçirir.

Diğer yanda Piraye ve Deniz, aldıkları önemli kararı kliniğe duyurur.



KIRMIZI ODA 39. BÖLÜM İZLE

Vatandaşların ilgiyle takip ettiği dizi olan Kırmızı Oda TV8'de yayınlanıyor ve Cuma günü yayınlanak 39. bölümü televizyonda yayınlanıyor. Kırmızı Oda 29 Mayıs 2021 Cuma saat 20:00'de yeni bölüm ekranlara gelecek.

Diğer Haberler

Galatasaraylı Ozornwafor'a Milli takım tepkisi Galatasaray Galatasaraylı Ozornwafor'a Milli takım tepkisi
Pazar günü kargolar açık mı? Pazar günü marketler, bakkallar (29 Mayıs Cumartesi) Genel Haber Pazar günü kargolar açık mı? Pazar günü marketler, bakkallar (29 Mayıs Cumartesi)
Pazar nereler açık, pazar günü bakkalar açık mı? (29 Mayıs Cumartesi) Genel Haber Pazar nereler açık, pazar günü bakkalar açık mı? (29 Mayıs Cumartesi)
Pazar gunleri nereler acik Market, fırın, kargo, eczane) (29 Mayıs Cumartesi) Genel Haber Pazar gunleri nereler acik Market, fırın, kargo, eczane) (29 Mayıs Cumartesi)
İzin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası izin belgesini alabilir miyim? (29 Mayıs Cumartesi) Genel Haber İzin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası izin belgesini alabilir miyim? (29 Mayıs Cumartesi)
Seyahat izin belgesi (29 Mayıs Cumartesi) Genel Haber Seyahat izin belgesi (29 Mayıs Cumartesi)
Seyahat izin belgesi çıkar, Seyahat izin belgesini nasıl alabilirim? (29 Mayıs Cumartesi) Genel Haber Seyahat izin belgesi çıkar, Seyahat izin belgesini nasıl alabilirim? (29 Mayıs Cumartesi)
İzin belgesi çıkarma nasıl? İzin belgesi nasıl çıkarılır? (29 Mayıs Cumartesi) Genel Haber İzin belgesi çıkarma nasıl? İzin belgesi nasıl çıkarılır? (29 Mayıs Cumartesi)
Aras Kargo bugün açık mı? Aras kargo kapanma günlerinde açık mı, çalışma saatleri (29 Mayıs Cumartesi) Genel Haber Aras Kargo bugün açık mı? Aras kargo kapanma günlerinde açık mı, çalışma saatleri (29 Mayıs Cumartesi)
Daha fazla göster
İFTAR SAATLERİ
saat İstanbulsaat Ankarasaat İzmirsaat Bursasaat Trabzonsaat Konyasaat Kayserisaat Samsunsaat Giresunsaat Adanasaat Diyarbakır Tüm şehirler için tıklayın ileri
NAMAZ VAKİTLERİ
saat İstanbulsaat Ankarasaat İzmirsaat Bursasaat Trabzonsaat Konyasaat Kayserisaat Samsunsaat Giresunsaat Adanasaat Diyarbakır Tüm şehirler için tıklayın ileri
yukarı ok