İZLE Kayserispor Fenerbahçe maçı, Kayseri FB CANLI

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA



Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'a konuk olacak

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği maçta

VAR hakemi olarak Özgüç Türkalp görev yapacak.

Yukatel Kayserispor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.



52. kez karşı karşıya



Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de 52. kez karşılaşacak. İki takım arasında ligde oynanan 51 müsabakada Fenerbahçe 31, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 11 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertli takım 112 kez fileleri havalandırdı, sarı-kırmızılı ekip ise 53 gol kaydetti.



Kayseri'deki maçlar



Fenerbahçe, Süper Lig'de Kayserispor'a 26. kez konuk olacak. İki takım arasında Kayseri'de oynanan 25 lig maçında Fenerbahçe 12 galibiyet aldı, 7 müsabaka berabere sonuçlandı. Kayserispor ise 6 kez sahadan galip ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe 39 gol kaydetti, Kayserispor ise 22 kez ağları sarstı.

