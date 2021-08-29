İZLE Kasımpaşa Galatasaray maçı, GS Kasımpaşa CANLI

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Fatih Terim'in en az beş Süper Lig maçında konuk olduğu takımlar arasında en yüksek mağlubiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi Kasımpaşa (%60; 2G 3M).



Süper Lig'in ilk iki haftasında en fazla net gol pozisyonu yakalayan takım Galatasaray (9). 💥 pic.twitter.com/2ldgQJUMkF



— Sporx (@sporx) August 29, 2021