İZLE Kasımpaşa Fenerbahçe maçı şifresiz, Kasımpaşa Fenerbahçe CANLI

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?



Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Kasımpaşa - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin oynadığı 14 maçta 26 puanı bulunurken Kasımpaşa'nın ise 15 maçta 19 puanı var.

Kasımpaşa'da Julian Jeanvier, Tarkan Serbest, Haris Hajradinovic ve Gilbert Koomson lie cezalı Aytaç Kara Fenerbahçe karşısında yerini alamayacak.

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci ile Diego Perotti, Kasımpaşa deplasmanında oynayamayacak. Ayrıca hastalık geçiren Caner Erkin ve Serdar Aziz, bu önemli deplasmanda yer alamayacak. Hastalık dönemini yeni atlatan Ozan Tufan ve Luiz Gustavo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Gökhan Gönül: "İnsan bir kere geliyor hayata ancak her yıl hatırlanmak çok güzel. Bu özel günümü hatırlayıp, iyi dileklerde bulunan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız" https://t.co/vK52yzr97m pic.twitter.com/a7gNxBd9S7



— Sporx (@sporx) January 4, 2021

Ertuğrul

Hadergjonaj

Sadiku

Brecka

Haddadi

Tirpan

Varga

Yusuf

Alan

Anıl

Hodzic

Altay

Gökhan

Sadık

Tisserand

Novak

Mert Hakan

Sosa

Valencia

Pelkas

Thiam

Samatta

Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi 16. kez sahasında konuk ediyor. Fenerbahçe bu karşılaşmaların sadece birini kaybetti ve diğer tüm maçları kazanarak büyük bir üstünlük kurdu.

Ayrıca Fenerbahçe, rakibi Kasımpaşa'ya üst üste iki kez mağlup olduğu bir seri de yaşanmadı.



Sarı lacivertli takım İstanbul takımlarına konuk olduğu karşılaşmalarda şanssızlık yaşıyor.

Fenerbahçe İstanbul takımlarına konuk olduğu son dört Süper Lig maçında galibiyet elde edememişti. Tam tersi şekilde ise Kasımpaşa, Süper Lig'de İstanbul takımlarını konuk ettiği son 3 maçın tamamını kazandı.



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