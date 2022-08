İZLE Kasımpaşa Fenerbahçe maçı, FB Kasımpaşa CANLI

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

İLGİLİ VİDEO

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, yeni ekibinin başında Süper Lig'deki 2. maçına çıkacak. İlk maçta HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jesus, Kasımpaşa önünde galibiyet arayacak Jesus'un, sakatlandığı için Avrupa maçlarında ismini UEFA listesine yazdırmadığı ve iyileşerek takımla birlikte çalışmaya başlayan Mert Hakan Yandaş'a bu lig maçında görev vermesi bekleniyor. Sakatlıkları devam ettiği için son idmanlarda bireysel çalıştıkları belirtilen yeni transfer Joao Pedro, İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz ile Berisha'nın durumu da henüz netlik kazanmadı.Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında uzun yıllardır üstünlüğünü sürdürüyor. Sarı lacivertliler son 19 maçta rakibini 16 kez yenerken 2 maç berabere, 1 maç ise Kasımpaşa üstünlüğüyle bitti.Teknik direktörlük kariyerinde Avrupa'da Portekiz dışında ilk kez farklı bir ülkede çalışan Jorge Jesus, yeni deneyimler ediniyor. Jesus, Türkiye'de uygulanan yabancı kuralına adapte olmaya çalışıyor. Portekizli çalıştırıcı özellikle ilk 11'de uygulanan 8 yabancı artı 3 Türk futbolcu zorunluluğuna alışmaya gayret gösteriyor. Bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 4 maçta bile gerekli olmamasına rağmen sahada mutlaka 3 Türk futbolcuyu tutan 68 yaşındaki teknik adam, Süper Lig maçlarında pahalıya patlayacak bir hata yapmak istemiyor. Sarı-lacivertli takımın başında şimdiye kadar 5 resmi maça çıkan Jesus, 4'ünü Avrupa'da, sadece 1'ini Süper Lig'de oynadı. Dinamo Kiev'le iki, Slovacko ile de iki maça çıkan deneyimli antrenör, Süper Lig'de oynuyormuşçasına yabancı kuralını uyguladı. Deplasmanda 0-0 biten Dinamo Kiev maçında Altay, Serdar Aziz, İsmail, Ferdi, İrfan Can Kahveci ile başlayan Jesus, ikinci yarıda Serdar Dursun ve Arda'yı da aldı. 2-1 uzatmalarda kaybedilen rövanşta da Altay, Ferdi, İsmail, İrfan Can sahadaydı. İkinci yarıda Emre Mor ve Serdar Dursun girdi. Slovacko'yu 3-0 yendikleri maçta Ertuğrul, Ferdi, Emre Mor ile başlayan Jesus, ikinci devrede Arda ve Serdar Dursun'u aldı. 1-1 berabere biten rövanşta da Serdar Dursun, Altay, Arda, İsmail sahadaydı, ikinci yarıda Emre Mor da sahaya sürüldü. Maç bittiğinde Altay, İsmail, Serdar Dursun ve Emre Mor oyundaydı.Geride kalan 5 resmi maç, Jorge Jesus ve yapmak istedikleri için provaydı. Kasımpaşa performansı artık kostümlü sahne gibi olmalı. Hem hoca hem de yeni transferler için uyum dönemi, sistem değişikliği, takıma alışma gibi dezavantajların değerlendirme dışı tutulacağı dönem başladı. Ümraniye beraberliği taraftarları 'Santrfor' krizine soktu. Ama 3 gol atan bir takıma ısrarla 'Golcü lazım' diye fikir yürütmek mantıklı da değil. Jesus, 'Orta sahasız' bir oyun peşinde. Kanatlar onun için önemli ve çok adamla rakip ceza sahasına girmek istiyor. Recep Uçar (Ümraniye teknik direktörü) bunu yaptırmadı. Jesus da maç boyunca bunun farkına (!) varamadı. Bu Süper Lig'le tanışmasıydı. Artık burada kararı iki takımın orta sahalarının verdiğini, rakip teknik adamların çok sert savunma analizleriyle takımlarını oynattığını bilerek hesap yapmalı.Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.Sarı lacivertliler Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kazanarak 4 puana ulaşmak istiyor.Fenerbahçe'de Serdar Aziz, İrfan Can ve Joao Pedro'nun durumları netlik kazanmadı. Takımla çalışmalara başlayan Mert Hakan'ın ise maç kadrosunda olması bekleniyor.Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Recep, Petretta, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Eysseric, BahokenAltay; Osayi, Luan Peres, Szalai, Alioski; Zajc, Crespo, Arda Güler, Emre Mor; Valencia, Serdar Dursun