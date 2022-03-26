İzle Kardeşlerim 45. bölüm ATV HD full

Kardeşlerim 45 bölüm izle ATV vatandaşlar tarafından ilgiyle bekleniyor. Canlı yayın Kardeşlerim 45. bölümünde hayatta kalmaya çalışan kardeşlerin hikayesinde son bölüm büyük ilgi çekmişti. 45 bölüm Kardeşlerim ATV Cumartesi yayınlanıyor ve vatandaşların ilgisi büyük boyutta.

26 Mart 2022 11:24
İzle Kardeşlerim 45. bölüm ATV HD full
Kardeşlerim 45. bölüm izle tek parça ATV Çarşamba günü yayınlanıyor. Canlı yayın Kardeşlerim Çarşamba ATV 45. bölüm ekranlardaki yerini alıyor. Bu yeni bölümde izleyiciler hayatta kalma mücadelesi veren kardeşlerin hikayesi büyük ilgi çekti. Senaryosu ve oyunculuklarıyla kısa sürede hayran kitlesi elde eden Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü Cumartesi 45. bölüm 26 Mart Cumartesi yayınlanıyor.
KARDEŞLERİM 45. BÖLÜM İZLE ATV TIKLAYIN



KARDEŞLERİM 45. BÖLÜM ÖZET

Kardeşlerim 45. bölüm fragmanı yayınlandı: İlknur'un Emel'i alıp götürmesi, Ömer ve Asiye'ye korku dolu anlar yaşatırken; Orhan, Şengül'e karşı radikal bir karar alır. Haksız yere işinden kovulan Suzan, Harika'nın desteğiyle, suçsuz olduğunu ispatlamak için harekete geçer. Asiye cephesinde yaşanan gelişmeler, Doruk'la yeniden karşı karşıya gelmelerine sebep olurken; Cemile'yi kaybetmek istemeyen Tolga, bu sefer farklı bir yol izler. Şengül'ün içine düştüğü akıl almaz durum ise, tüm ailesini şoka uğratır.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM ÖZET

Kardeşlerim son bölümünün özeti: Oğulcan, tutuklanma korkusuyla karşı karşıya kalırken, tüm ailesi de ona destek olmak için elinden geleni yapar. Oğulcan'ın içine düştüğü durum, okulun velileri tarafından büyük bir tepkiyle karşılanır. Akif ve Ayla, Suzan'a karşı sürpriz bir iş birliğine girişirler. Asiye ile Doruk arasındaki ipler iyice gerilirken, Orhan da tüm gücüyle, Oğulcan için iyi bir avukat tutmanın yollarını aramaktadır. İlknur'un beklenmedik teklifi, Şengül'ü şoka uğratır.

İŞTE KARDEŞLERİM OYUNCULARI

Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)




KARDEŞLERİM NEREDE ÇEKİLİYOR?

ATV'de Cumartesi günleri yayınlanan Kardeşlerim dizisinin nerede çekildiği belli oldu. Kardeşlerim dizisi İstanbul Fatih ve çevresinde çekiliyor.

KARDEŞLERİM 45. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?


Kardeşlerim ne zaman ve hangi kanalda yayınlandığı belli oldu. Yayın tarihi konusundaki beklenti sona erdi. ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisi 26 Mart Çarşamba yeni bölüm olarak 45. bölüm ekranlara gelecek.

KARDEŞLERİM KONUSU NEDİR?

Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM İZLE YOUTUBE TEK PARÇA



KARDEŞLERİM 46. BÖLÜM NE ZAMAN

Kardeşlerim dizisinin 46. bölümünün ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Buna göre Kardeşlerim 46. bölüm 2 Nisan Cumartesi günü saat 20:00'de ATV'de yayınlanacak.

Diğer Haberler

Emre Mor: 'Doğru zamanda yeniden Avrupa!' Galatasaray Emre Mor: "Doğru zamanda yeniden Avrupa!"
Stefan Kuntz'un Sırbistan planı tutmadı Galatasaray Stefan Kuntz'un Sırbistan planı tutmadı
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun son durumu Fenerbahçe Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun son durumu
Trabzonspor'un forveti Koita gole hasret! Trabzonspor Trabzonspor'un forveti Koita gole hasret!
Fenerbahçe'ye Pape Abou Cisse'den kötü haber Türkiye Transferler Fenerbahçe'ye Pape Abou Cisse'den kötü haber
Roberto Mancini'ye annesinden Mario Balotelli eleştirisi Dünya Kupası 2022 Roberto Mancini'ye annesinden Mario Balotelli eleştirisi
2022 Ramazan sahura ne zaman kalkılacak? Gündem 2022 Ramazan sahura ne zaman kalkılacak?
Kaan Kançal: 'Borcu 68.6 milyon euro indirdik' Galatasaray Kaan Kançal: "Borcu 68.6 milyon euro indirdik"
2022 Ramazanda ilk sahur, ilk iftar ilk oruç Gündem 2022 Ramazanda ilk sahur, ilk iftar ilk oruç
Daha fazla göster
1 Judoda kaybedilen ivme bu yıl telafi edilecek
2 Voleybol müsabakalarında HES kodu sorgulaması sona erdi
3 BOTAŞ'ta 9 kişinin Kovid-19 testi pozitif
4 Sumoda koronavirüs etkisi
5 Thomas Tuchel'in Kovid-19 testi pozitif
6 4 Şubat 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
7 1 Şubat 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
8 31 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
9 28 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
10 27 Ocak 2022 Türkiye koronavirüs tablosu
yukarı ok