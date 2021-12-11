İzle Kardeşlerim 32. bölüm ATV yeni bölüm, Kardeşlerim 32. bölüm izle tek parça

Kardeşlerim ATV 11 Aralık yeni bölüm ekranlara geliyor ve 32. bölüm yayınlanıyor. Canlı yayın Kardeşlerim 32. bölümünde hayatta kalmaya çalışan kardeşlerin hikayesinde son bölüm büyük ilgi çekmişti. 32. bölüm Kardeşlerim ATV Cumartesi yayınlanıyor ve vatandaşların ilgisi büyük boyutta.

11 Aralık 2021 10:11
İzle Kardeşlerim 32. bölüm ATV yeni bölüm, Kardeşlerim 32. bölüm izle tek parça
Kardeşlerim 32. bölüm izle tek parça ATV Çarşamba günü yayınlanıyor. Canlı yayın Kardeşlerim Çarşamba ATV 32. bölüm ekranlardaki yerini alıyor. Bu yeni bölümde izleyiciler hayatta kalma mücadelesi veren kardeşlerin hikayesi büyük ilgi çekti. Senaryosu ve oyunculuklarıyla kısa sürede hayran kitlesi elde eden Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü Cumartesi 32. bölüm 11 Aralık Cumartesi yayınlanıyor.
Kardeşlerim 32. bölümü Cumartesi 11 Aralık 2021 Çarşamba ATV ekranlarında yayınlanıyor.

KARDEŞLERİM 32. BÖLÜM İZLE ATV TIKLAYIN



KARDEŞLERİM 32. BÖLÜM ÖZET

Tüm sınıf, proje ödevinden yüksek not alabilmek umuduyla bir iş birliğine girişirken, evin tapusunu üstüne alarak büyük hayaller kuran Şengül, tüm aileyi şaşırtacak bir durumla karşılaşır. Asiye ile Ömer, hayatlarını sürdürebilmek için büyük bir azimle çalışmaya devam ederlerken; Kaan ise, Süsen'i Ömer'den uzak tutabilmek için iplerin iyice gerilmesine neden olacak bir plan yapar.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM ÖZET

Çocuklar gelecek dönem de okulda kalabilmek için yapılacak olan burs sınavına hazırlanırken, bir yandan da evi geçindirebilmek için tüm güçleriyle çabalarlar. Doruk, Oğulcan ve Aybike onlara destek olmaya çalışırken; Harika'nın yaptığı acımasız hamle, Ömer'i çok zor bir durumun içine düşürür. Şengül cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Berk tarafından nazik bir davet alan Aybike ile Oğulcan ise hiç beklemedikleri şekilde büyük bir sürprizle karşı karşıya kalırlar.

İŞTE KARDEŞLERİM OYUNCULARI

Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)




KARDEŞLERİM NEREDE ÇEKİLİYOR?

ATV'de Cumartesi günleri yayınlanan Kardeşlerim dizisinin nerede çekildiği belli oldu. Kardeşlerim dizisi İstanbul Fatih ve çevresinde çekiliyor.

KARDEŞLERİM 32. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kardeşlerim ne zaman ve hangi kanalda yayınlandığı belli oldu. Yayın tarihi konusundaki beklenti sona erdi. ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisi 11 Aralık Çarşamba yeni bölüm olarak 32. bölüm ekranlara gelecek.

KARDEŞLERİM KONUSU NEDİR?

Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor.

KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜM İZLE YOUTUBE TEK PARÇA



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