İzle Kardeşlerim 27. bölüm ATV HD full canlı yayın tek parça kesintisiz reklamsız

Kardeşlerim ATV 6 Kasım yeni bölüm ekranlara geliyor ve 27. bölüm yayınlanıyor. Canlı yayın Kardeşlerim 27. bölümünde hayatta kalmaya çalışan kardeşlerin hikayesinde son bölüm büyük ilgi çekmişti. 27. bölüm Kardeşlerim ATV Cumartesi yayınlanıyor ve vatandaşların ilgisi büyük boyutta.

06 Kasım 2021 09:27
İzle Kardeşlerim 27. bölüm ATV HD full canlı yayın tek parça kesintisiz reklamsız
Kardeşlerim 27. bölüm izle tek parça ATV Çarşamba günü yayınlanıyor. Canlı yayın Kardeşlerim Çarşamba ATV 27. bölüm ekranlardaki yerini alıyor. Bu yeni bölümde izleyiciler hayatta kalma mücadelesi veren kardeşlerin hikayesi büyük ilgi çekti. Senaryosu ve oyunculuklarıyla kısa sürede hayran kitlesi elde eden Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü Cumartesi 27. bölüm 6 Kasım Cumartesi yayınlanıyor.
Kardeşlerim 27. bölümü Cumartesi 6 Kasım 2021 Çarşamba ATV ekranlarında yayınlanıyor.

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KARDEŞLERİM 27. BÖLÜM ÖZET

Nakliyecilerle beraber yakalanan Oğulcan ve Doruk nezarethaneye düşerken, Akif'e karşı Suzan'la birlik olan Nebahat, beklenmedik bir karar alır. Çocuklar okulda yapılacak olan kostümlü baloya katılmak için çabalarken, Suzan ile Harika da sürpriz bir iş birliğine girişirler. Şengül bir dalgınlık kurbanı olarak başını derde sokup, çaresizce Orhan'dan yardım ister. Bu yardım bir sürü yüzleşmeye sebep olurken, Ömer, kendisine ve ailesine yönlendirilen büyük tehditten henüz habersizdir.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM ÖZET

Akif'in son bombasıyla iyice öfkelenen Doruk, babasına karşı radikal bir karar alır. Eren ailesi ellerinden gelen desteği ona verirken, Akif'in baskısı da Doruk'un peşini bırakmaz. Ömer işe gittiği sırada karşısına çıkan havalı sürprizden çok etkilenir ve gelecek için umutlanır. Nebahat'ın yaptığı acımasız plan, Suzan'la yüzleşmesine sebep olur. Orhan'ın cephesinde ise sevindirici gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Şengül'le beraber çekilişe katılan Ömer'i bir sürpriz beklemektedir.

İŞTE KARDEŞLERİM OYUNCULARI

Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)




KARDEŞLERİM NEREDE ÇEKİLİYOR?

ATV'de Cumartesi günleri yayınlanan Kardeşlerim dizisinin nerede çekildiği belli oldu. Kardeşlerim dizisi İstanbul Fatih ve çevresinde çekiliyor.

KARDEŞLERİM 27. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kardeşlerim ne zaman ve hangi kanalda yayınlandığı belli oldu. Yayın tarihi konusundaki beklenti sona erdi. ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisi 6 Kasım Çarşamba yeni bölüm olarak 27. bölüm ekranlara gelecek.

KARDEŞLERİM KONUSU NEDİR?

Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor.

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